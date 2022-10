Brad Pitt nagy dobásra készül, Lewis Hamiltonnal egyeztetett

Brad Pitt volt a sztárattrakció a Circuit of the America F1-es versenyen - írja a The Sun. Az amerikai színész először találkozott a csapatvezetőkkel az ő főszereplésével készülő új Forma-1-es film gyártása előtt. Mellettük Stefano Domenicali, az F1 vezérigazgatója is jelen volt az austini vendéglátó épületében, ahol beszélgettek az Apple Screen által megvásárolt új filmes projektről.

Később egy austini belvárosi étteremben is ugyanez volt a téma. Az autós alkotásban Pitt a főszereplő. Egy olyan, a versenyzésről csapatvezetésre váltott férfit alakít, aki visszaül a volán mögé. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton társproducer a projektben, a tanácsaival segít.

Pitt, Hamilton, valamint az Apple-guru Tim Cook (középen) Fotó: Dppi / Panoramic / Bestimage

A színész étkezés közben hosszan és személyesen beszélgetett Hamiltonnal, aki amúgy két filmet is tervez. Az elsőben a Top Gun: Maverick rendezőjének, Joe Kosinskinek - eddig cím nélküli, szóban forgó F1-es – filmjén dolgoznak, majd a második egy dokumentumfilm lesz, amely a brit klasszis a személyes pályafutását örökíti meg.

A brit pilóta Austinban elárulta: