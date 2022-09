Mennyekben a Fradi focistái, de edzőjük kíméletlenül visszarántotta őket a földre

Még a Trabzonspor elleni hazai, emberhátrányban kiharcolt 3-2-es győzelmére is rátettek egy lapáttal a Ferencváros labdarúgói, hiszen a magyar bajnokcsapat 1-0-ra nyert Monacóban, és két forduló után pontveszteség nélkül vezető az Európa-liga H csoportját. A szenzációs siker után több Fradi-játékos, köztük a győztes gólt szerző Vécsei Bálint is szót ejtett az áhított továbbjutásról a tavaszi folytatásra - csak a Fradi szigoráról híres orosz edzője hozta a szokásos formáját.

Vécsei (balra) góljával a Fradi idegenben legyőzte a Monacót Fotó: MTI

Sztanyiszlav Csercseszov elárulta, mit mondott a játékosainak az újabb nagy győzelem után.

- Azt, hogy jó úton haladunk, fontos lépést tettünk előre, de ez még nem elég, így is kell folytatnunk.

Pénteken négykor pedig edzés, hiszen vasárnap Magyar Kupa-meccset játszunk.

Egy dologban biztosan jobbak voltunk ma a Monacónál: mi lőttünk gólt, ők nem. Korai még eredményességről beszélni, csak jó úton haladunk az felé. Oké, van két győzelmünk, ami természetesen boldoggá tesz minket, de van még hátra négy újabb meccs, amiken még tizenkét pontot lehet gyűjteni - mondta Csercseszov.

A csoport állása: 1. FTC 6 pont 2. Trabzonspor 3 (4-4) 3. Monaco 3 (1-1 4. Crvena zvezda 0

A 79. percben eredményes Vécsei Bálint (akinek a lövése után három monacóit is érintett a labda, mielőtt átjutott a gólvonalon) pályafutása legfontosabbjának nevezte a találatot.

- Hat ponttal ott vagyunk a csoport élén, erről csak álmodtunk az elején. Az első siker azonban megadta a kezdőlökést, és úgy érzem, ma is nagyon jól játszottunk. Megvoltak a helyzeteink, volt lesgólunk is, tehát nem arról van szó, hogy kivédekeztük a meccset és mellette találtunk egy gólt. Végig kontrolláltuk a játékost, és teljesen megérdemelten nyertünk!

Innen már csalódás lenne, ha nem jutnánk tovább.

Látjuk, hogy fel tudjuk venni a versenyt a legjobb csapatokkal is, reálisnak érzem az esélyt a továbbjutásra. És ez most már nem csak álom, hanem teljesítmény is van mögötte - lelkendezett a magyar válogatott középpályás, akinek a gólja az alábbi képre kattintva tekinthető meg az M4 Sport cikkében:

Botka Endre elmondta, a türelmes és fegyelmezett játék vezetett eredményre:

- Hál'istennek nem estünk abba a hibába, hogy mindenáron gólt akarjunk szerezni, hanem szépen tarottuk hátul a labdát, és pont egy olyan szituációra vártunk, mint amiből Báló gólt rúgott.

A bravúrokat is bemutató kapus, Dibusz Dénes elismerte, hogy a kiegyenlített és Fradi-lehetőségeket is hozó első félidő után, a másodikra ritmust váltott a Monaco.

- A szünet után azért többször beszorultunk a kapunk elé. Mélyen kellett védekeznünk, talán csak egyszer-kétszer tudtunk megindulni belőle, pedig az első félidőben négy-öt helyzetünk, lövésünk is volt. Nagyon kellett küzdeni, de szervezett és fegyelmezett volt a csapat. Az történt a pályán, amire számítottunk, azt a játékot játszotta a Monaco, amire készültünk. Nagyon örülök, hogy végül nem csak az egy, hanem három pont lett meg, ez hatalmas eredmény a klub történetében.

Két meccsen hat pontot szerezni nyilván nem egy rossz kezdés. Nagyon jó helyzetből várjuk a folytatást, akár már a Zvezda ellen érhetünk el olyan eredményeket, amiknek köszönhetően meglehet a továbbjutás.

Az elmúlt hetek találkozói azt mutatják, sikerült szintet lépni, és továbbra is szeretnénk ilyen eredményesen szerepelni - mondta a csapatkapitány.