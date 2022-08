Ronaldo szenzációs lépést tervez, így reagált az illetékes

Bajnokok Ligája-résztvevő csapathoz menekülne Cristiano Ronaldo, de egyelőre hiába ajánlgatta őt az ügynöke, Jorge Mendes, eddig mindenhonnan lepattantak. A legújabb célpontjuk a Borussia Dortmund.

Cristiano Ronaldo már sárgában - de még a Manchester United szokatlan idegenbeli mezébenFotó: AFP

A CBS Sports szerint a német Bundesliga-csapat Ronaldo "utolsó esélye", míg a Bild rátett még egy lapáttal: "Ronaldo MINDENKÉPPEN a BVB-hez akar igazolni" - írták.

Egy biztos, közeleg a döntés. A topligákban a hó végén lezárul az átigazolási időszak, ő pedig tavaly is az utolsó napon erőszakolta ki a Juventus vezetőitől, hogy még akkor is engedjék Manchesterbe, ha már senkit sem tudnak szerződtetni a pótlására. Most, az utóbbi napokban összeboronálták Ronaldót portugál nevelőegyesületével, a Sportinggal és több olasz klubbal (a Napoli, az Internazionale és az AC Milan mellett még a Juventushoz való visszatérése is fölmerült), de elsősorban az ötszörös aranylabdás gigantikus fizetése miatt sehol sem vevők rá. Mendes most azt igyekszik elérni a manchesteri vezetőknél, hogy miután az MU-nál lassan elfogy körülötte a levegő, a gázsija egy részét állva adják kölcsön.

A német cikkek mindegyike kiemeli, hogy a Dortmundnak nincs pénze a 37 éves klasszisra. Vészmegoldásként már szerződtették Anthony Modestét, miután hererákot diagnosztizáltak az Erling Haaland pótlására szánt sztárigazolásnál, Sébastien Hallernél, ráadásul a 17 éves szupertehetség, Youssoufa Moukoko is túl kevés játéklehetőséghez jutnak, ha Ronaldóval gyarapodna a dortmundi csatársor.

– Szeretem azt a játékost, és nyilvánvalóan bájos ötlet, hogy Cristiano Ronaldót rendszeresen a Signal Iduna Parkban láthassuk játszani. Ő a világ egyik legnagyobb játékosa. De egyáltalán semmilyen kapcsolat nincs az érintettekkel. Szóval abba kéne hagyni ezt a témát – nyilatkozta a Dortmund-vezér Hans-Joachim Watzke.