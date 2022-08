Óriási öröm érte a magyar olimpikon anyukát

Nem sokkal kisfia megszületése után sikeres államvizsgát tett a TF-en Kovács Sarolta olimpiai bronzérmes, világbajnok öttusázó, aki ott lesz a szeptemberi székesfehérvári Európa-bajnokságon. Az olimpiai bronzérmes sportolónő rajongva beszél lassan három hónapos kisfiáról, aki mellett egyetemi államvizsgájára is fel tudott készülni.

Vincent, vagy ahogy becézzük, Vini nagyon jó baba, az éjszakákat is végigaludta kezdetektől fogva. Hogy én mégsem aludtam, annak az volt az oka, hogy éjjel készültem a születése miatt elhalasztott vizsgámra és az államvizsgára

– mondja a népszerű Saci, aki a Borsnak azt is elárulta, hogy bár izgulós típus, az államvizsga előtt mégis nyugodt volt. Annyi könnyítést kapott ugyanis az egyetemen, hogy elsőként mehetett be vizsgázni, így ideje sem volt izgulni.

- Vinit ekkor hagytam először itthon, az apukája (Tar Bálint labdarúgó – a szerző) maradt vele, és mivel mindent előkészítettem, tudtam, nem lesz gond itthon. Rövid ideig voltam távol, mert az utazás és a vizsga belefért három órába – meséli a székesfehérvári versenyző, aki aztán a diplomaosztójára már magával vitte Vincentet, akire Saci bátyja és sógornője vigyázott. Megszületése óta Vincent nagyot nőtt, és már igazi sportos életet él.

- Sokszor kocsikázunk, hátul ül a babaülésben, és felszereltünk egy tükröt, hogy mindig láthassam őt. Egyre gyakrabban kijárok az Alba Volán telepére a régi társakhoz, edzést is tartottam a kicsiknek, sőt, Vörös Zsuzsával már a tatai edzőtáborba is elvittük Vinit, amikor az ifiversenyzők készültek a táborban. Természetesen apukája sportágával is ismerkedik a fiunk, volt már focimeccsen, és azt mondják, hogy focista lába van – meséli nevetve Saci.

Tarné Kovács Sarolta nagyon várja a szeptemberi székesfehérvári Európa-bajnokságot, a tervek szerint Vincenttel mindennap szurkolni fog az utódoknak.