Meglepő fordulat, Shane Tusup nyilvánosan üzent Hosszú Katinkának

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, másodszor is kimondta a boldogító igent Hosszú Katinka. A nagy esemény ezúttal is egy különleges dátumon, méghozzá augusztus 22-én volt. Katinka kilenc évvel ezelőtt, 2013-ban ugyanezen a napon a Seychelle-szigeteken házasodott össze Shane Tusuppal.

Az úszóedző ma, Katinka esküvőjének másnapján közösségi oldalán üzent egykori feleségének.

Gratulálok a házasságotokhoz, sok boldogságot kívánok!

– írta Tusup, akinek posztja alatt már most – a közzététel utáni percekben – vegyesek a kommentek: egyesek szerint erőltetett a gratuláció, mások korrektnek tartják az edzőt.