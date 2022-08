Megalázták Ronaldót? Több mint öt éve nem történt vele olyan, mint most

Több más – eddigi? – alepembere mellett Cristiano Ronaldót is a kispadra száműzte Erik ten Hag, miután a Manchester United két kínos zakóval (1-2 otthon a Brighton és 0-4 idegenben a Brentford ellen) kezdte az angol labdarúgó Premier League új szezonját, és hétfőn sereghajtóként fogadta a Liverpoolt. A sztárklubtól állítólag elvágyó és edzője mellett a csapattársai egy részével is hadban álló világklasszist csak a 86. percben cserélték be a helyén játszó és gólt is szerző Marcus Rashford helyére.

Időhúzó csereként szállt be pár percre Ronaldo (középen)Fotó: AFP

A Ronaldóék nélkül megtáltosodott MU 2-1-re verte a régi riválist, de ennek a savanyú arckifejezése és a testbeszéde alapján a portugál kevésbé örült. Na ja, ilyen csúfság, hogy csak percekre küldjék pályára összeizzadni a mezt, legutóbb több mint öt éve történt meg vele. Akkor még a Real Madrid játékosaként, éppen a Manchester United elleni európai Szuperkupa-meccs (2-1) hajrájában állt be - igaz, akkor nem nevelési célzattal, hanem, hogy magáénak érezhesse azt a menyert trófeát is. Azóta minimum félórára mindig, minden csapatában jó volt.

Ten Hag has found Ronaldo's best position. pic.twitter.com/7EzgeKgoJS — GurkhaUTD 🇳🇵 ⚔️ (@ronaldoSuuiiiii) August 23, 2022

Erik ten Hag vezetőedző azzal magyarázta Ronaldo mellőzését, hogy a ’Pool ellen kevés lett volna a védőmunkája, hiszen nem erőssége a letámadás és a labdaszerzés. A BL-szereplő csapathoz vágyó, de eddig mindenhol kikosarazott sztár szinte végig üres tekintettel, a semmibe bámulva ült a padon, egyedül ő nem beszélgetett a társaival.