Jeles nap, mindenki az olimpia magyar hősét ünnepli

1976. Erre az évszámra ne is emlékeztessük, kérte az olimpiai-, világ- és Európa-bajnoki aranyérmes klasszis, hiszen a montreali ötkarikás játékokon az első hely mellé, 22 találattal a torna gólkirályi címét is kiérdemelte. Az évszámot soha nem felejti el.

Ma 70 éves a legendás Faragó Tamás Fotó: Huszár Gábor



Faragó Tamás a szintén pólós, Kárpáti György halálát követően 2020-ban került a Nemzet Sportolóinak illusztris társaságába. Olimpiai első helyükről szólva kiemelte, hogy Gyarmati Dezső kapitány keze alatt olyan különleges játékosgárda kovácsolódott össze ütőképes válogatottá, amelyik gond nélkül végzett élen Kanadában.

"Csodálatos, és magam is csodálom, hogy szinte megszámlálhatatlan a magyar tehetségek száma" – emelte ki Faragó. Ez lehet a magyarázata annak is, hogy Kemény Dénes kapitányként, csapatával három olimpiát is nyert sorozatban. Voltaképpen nem is a szakvezető személyétől függ a jövőbeli esetleges sikersorozat, inkább a magyar édesanyáktól, akik extra tehetséges játékosokat szülnek.

Válogatott szakvezetőként Faragó maga is vastagon beírta a nevét a honi vízilabdázás aranykönyvébe. Öt éven keresztül irányította a női válogatottat, dicsőséges volt a kezdet –2000-ben Eb-diadal Budapesten – majd a búcsú is – a 2005-ös montreali vb-n kiharcolt szintén első hely – ugyancsak sporttörténeti bravúr.

Faragó szerint Bíró Attila keze alatt is ügyes, tehetséges játékosok épülnek be nemzeti együttesbe.

Keszthelyi Ritáék olimpiai bronzérme, a budapesti világbajnoki ezüstérme becsülendő, ám azt látni kell, hogy a tengerentúliak – az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália mellett már Kína sem lebecsülendő."De cseppnyi kétségem sincs, hogy a jövőben is ütőképes válogatottal állunk a kihívások elé mindkét nem esetében."

Faragó Tamás hármasikrei korábban vízipólóztak, papájuk arra büszke, hogy a 21 éves Berta, aki az angol mellett olasz nyelvből is felsőfokú vizsgával bír, HR-tanulmányokat folytat a Corvinus Egyetemen. Emma szintén a Corvinus hallgatója, marketinget és kommunikációs ismereteket tanul, és az ifjabbik Tamás pedig a jogi egyetemet végzi.