"Nem szeretnék mindent megosztani" - ezt titkolja Csercseszov a Fradi BL-meccse után

A Ferencváros labdarúgócsapata idegenbeli 1-1-es döntetlennel kezdte az azeri bajnok Qarabag elleni párharcát a BL-selejtezők harmadik fordulójában.

Vezetett, de 1-1 után nem kockáztatott a Fradi a fehérmezes azeriek ellenFotó: Facebook/FKQarabagh

A Fradi kivárásos taktikával kezdett, majd a 17. percben egy szöglet utáni tűzijátékban többször találta el a kaput, mint az addigi 16 percben a támad(gat)ni hagyott hazaiak, és végül Boli bólintott rá a zöld-fehérek vezetésére (0-1). Ettől olyan magabiztossá vált a Csercseszov-csapat, és úgy elbizonytalanodott a tartalékos Qarabag, hogy újabb 17 perc múlva már – szintén kipattanóból – a semmiből jött a kaukázusiak egyenlítése. 1-1 után a játék is kiegyenlítetté vált, ami a szünetig egy-egy helyzetet és egy azeri lesgólt hozott. A második félidő is meddő hazai fölénnyel kezdődött, majd a felénél kis híján Kovacevic-potyagóllal folytatódott – a hajrában kimaradt lehetőségek után pedig a budapesti visszavágóra maradt a döntés.

– Sokat nyomott a latban, hogy idegenben léptünk pályára, teli lelátók előtt, ráadásul a hőség is befolyásolta a játékot. Ettől függetlenül a második félidőre nem azt kértem játékosaimtól, hogy védekezzünk, védjük a döntetlent. Ekkor is voltak helyzeteink, sajnálom, hogy ezeket nem használtuk ki. A mutatott játék és a végeredmény két különböző dolog, és nem szeretnék mindent megosztani arról az öltözőn kívül, amit gondolok. Az a lényeg, hogy a visszavágóig mindent átbeszélünk a játékosokkal, és alaposan felkészülünk. A mai egy-egy után a nulláról indulunk, a két csapat továbbjutási esélye azonos. Eddig öt kemény mérkőzésen vagyunk túl a selejtezők alatt, hármat idegenben játszottunk, és egyelőre nincs okom a panaszra – értékelt Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző.

– A játék képét tekintve nagyjából reális ez az eredmény. Viszonylag jól kontorolláltuk a mérkőzést, az első félidőben nem is igazán volt benne a hazaiak játékában a gól. Sajnos egy szabadrúgásuk után elég szerencsétlenül a nyakamra pattant a labda. A második félidőben már sokkal inkább az eredmény tartására rendezkedtünk be. Nehezek voltak a körülmények, mindenkiből sok energiát kivett ez a meccs. Nem lehetünk elégedetlenek az idegenbeli döntetlennel – mondta a nagy tétre (súlyos UEFA-milliárdokra is) menő szerdai meccs után Dibusz Dénes az M4 Sport adásában.

– Nagyon kemény ellenfelünk volt ma, minden erőnkre szükség volt védekezésben és támadásban is. Én sem igazán tudom, pontosan milyen poszton is játszottam ma, csak hallgattam az edző tanácsaira, aki azt kérte, hogy a jobb oldalról próbáljak középre törni. Hazai pályán, a szurkolóink támogatásával már nálunk lesz az előny – mondta a gólszerző Franck Boli, míg Botka Endre nem csak a rivális, de a körülmények nehézségére is kitért:

– Tudtuk, hogy okosan kell játszani, figyelni az eredményre. A csapat minden tagja koncentrált volt, azt játszottuk, amit kellett. Ha a visszavágón kihasználjuk a védelmi hibáikat, nem lesz gond! Az időjárás is kedvezőbb lesz otthon,

nem lesz ennyire fülledt levegő, és remélem, a gíroszos se fog befüstölni.

– nyilatkozta viccesen a védő.

A visszavágót jövő kedden (20.00, tv: M4 Sport) játsszák a Groupama Arénában. A továbbjutó a következő körben már a Bajnokok Ligája főtáblájára jutásért küzd a Sheriff Tiraspol és a Viktoria Plzen párharcának győztesével (a moldovai odavágón 2-1-re nyertek a csehek), a kieső pedig az Európa-ligában vagy a Konferencia-ligában tölti az őszt.

BL-selejtező, 3. forduló

Qarabag (azeri) - FTC 1-1 (1-1)

Gólok: 0-1 Boli (17.), 1-1 Owusu (34.)