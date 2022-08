Bevállalta, földönkívüli testét vizsgálta a Real Madrid mestere

Amellett, hogy pompás szakács, akár kiváló filmszínész is lehetett volna Carlo Ancelotti. A 63 éves labdarúgó-tréner azonban maradt eredeti szakmájánál, és ezt jól tette, hiszen a Real Madriddal a legutóbbi kiírásban megnyerte a Bajnokok Ligáját. Az itáliai szakvezető most mesélte el a talkSPORT-nak: 2016-ban megkeresték azzal az ajánlattal, hogy vállaljon szerepet egy amerikai sci-fi filmben. Ancelotti akkor igent mondott. Most felidézte: a Star Trek-sorozat Mindenen túl című epizódjában egy orvost játszott, aki egy földönkívüli lény szervezetét vizsgálta.

– Nem volt túl nehéz feladvány, nem is izgultam, ezért a filmesek elégedettek voltak velem – emlékezik Ancelotti.

– Mivel akkoriban már nevet szereztem magamnak a futballsportban, bár további filmszerepeket ajánlottak, de visszautasítottam azokat azzal, hogy tehetségtelen színész vagyok.