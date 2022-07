„Nem tudom, mit hoz a jövő” – Kapás Bogi magas lázzal fekszik

Kapás Boglárka szabadnapokat kapott a budapesti vizes világbajnokság után, azonban pechére több, mint két után ismét elkapta a koronavírust, erről számolt be lapunknak edzője, Virth Balázs. 38 fok feletti lázzal küzd.

Bogi újra koronavírusos – mondta Virth Balázs. "Magam is csak telefonon beszéltem vele, elmondta, nagyon megviseli, hogy már negyedik napja magas lázzal küszködik. Szegénynek alaposan kijut az utóbbi időben a gondokból. Bogi először 2020 márciusában kapta el a vírust, most pedig ismét beteg lett."

Az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok a budapesti vébére is nehezen tudott felkészülni családi tragédia, betegség és a hosszan tartó derékbántalmai miatt. Csak a verseny előtti utolsó napokban dőlt el, hogy rajtkőre állhat.

"Bogi az átlagnál is keményebb csaj, néha magam is csodálkozom azon, honnan veszi a lelkierőt a már-már menetrendszerű újrakezdésekhez" – folytatta a mester. "Most is nehéz próbatétel előtt áll, hiszen, legalább egy hétig ki sem léphet otthonról, és ha tünetmentes, akkor következik a kötelező kardiológiai vizsgálat. Ha minden rendben lesz, akkor kezdhet tréningezni."Egy biztos, Bogi egészsége a legfontosabb, siettetni tilos a visszatérését.

Hat hét múlva kezdődik Rómában az Európa-bajnokság. Amint azt Virth Balázs elmondta, Bogi alig várta, hogy ismét az örök városban versenyezhessen.

Fotó: Török Attila

A vébé is feldobta, nagyon készült Rómára, mert imád ott versenyezni, szép emlékei vannak róla."Remélem, ha megkapja a zöld jelzést az orvostól, akkor – bár rövid az idő – fel tud készülni az Eb-re. Még az egészséges úszóknak is nagy kihívás egy vébé után újra csúcsformába kerülni, de nem lehetetlen a küldetés. Ha Bogi egészséges lesz, durván három hete lesz tréningezni, ebből két hét az intenzív edzés, egy hét pedig a formába hozásra kell. Nem könnyű a helyzet, és ma még én sem tudom, mit hoz a jövő."

Virth Balázs búcsúzóul még elmondta, reméli, hogy Bogi, aki az utóbbi időben nem sok jót kapott az élettől, nyáron örömmel mondja ki a boldogító igent párjának, Telegdy Ádámnak. Bogira ráférne már egy jó adag boldogság, mert megérdemli!