Nagyon jó hírt kaptak a Fradi szurkolói

A háborús helyzet mellett már a Villarreal szereplése is befolyásolta a Ferencváros sorsát a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Az európai szövetség ugyanis a következő szezonból is kizárta az orosz csapatokat, és ekkor már biztos volt, hogy a zöld-fehérek az első körben biztosan kiemeltek lesznek a selejtezők bajnoki ágán. Azzal, hogy a Villarreal kiesett a Liverpool elleni keddi a BL-elődöntőben az is nyilvánvalóvá vált, hogy nem lesz plusz egy spanyol csapat az elitligában, ezzel pedig szinte biztos, hogy a második körben is kiemelt lesz a Fradi. Ez azt jelenti, hogy két könnyebb ellenfél jön nyitányként, s ha ezeket a párharcokat sikerrel hozza Sztaniszlav Csercseszov együttese, akkor valamelyik főtáblán biztosan ott lesz ősszel. Két megnyert párharc után a Konferencia liga a garantált, hárommal az Európa-liga, négy megnyert körrel pedig jöhet a Bajnokok Liga csoportköre.

A Fradi tavaly a Leverkusennel is játszott az Európa-ligában





A kiemelés nagy könnyebbséget jelent, mivel a Fradi az első két körben elkerül olyan riválisokat, mint a legutóbb BL-csoportkörös svéd Malmö, a norvég Bodö/Glimt, a bolgár Ludogorec, valamint a finn HJK, a szlovák Slovan, illetve a görög, a román vagy a horvát bajnok.

Az UEFA június 14-én készíti el az első, június 15-én pedig a második selejtezőkör párosítását.