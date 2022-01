Totális döbbenet, Csercseszov mindent tud a Fradiról

Egyáltalán nem vakon kötött szerződést a Ferencváros focicsapatával Sztanyiszlav Csercseszov. A zöld-fehér együttes új vezetőedzője három edzés után állt a nyilvánosság elé, s elárulta, alapos munkát végzett azok után, hogy megkeresték a Fraditól.

S Fo Sztanyiszlav Csercseszov Sztanyiszlav Csercseszov tó: Nemzeti Sport

- A csapatot két éve láttam a CSZKA Moszkva ellen, ott már jó benyomást tett rám - árulta el az orosz válogatott egykori szövetségi kapitánya. - Az aláírás előtt először felhívtam Peter Stögert. Elődömet húsz éve ismerem Ausztriából, ő elmondta, jó csapat vár rám Budapesten, vágjak bele a kalandba. Aztán felhívtam két korábbi játékosomat, Dzsudzsák Balázst és Nikolics Nemanját. Mindketten remek sportemberek, adtam a véleményükre.

Csercseszov elsőre nem akart merészet ígérni a célokról, de azt már most elmondta, mindig is határozott elvárásaik lesznek.

- Nemrég a vezetőinkkel vacsoráztam. Ott kijelentettük, hogy először meg kell nyernünk a bajnokságot. Ha ez megvan, akkor lehet tovább lépni, s az európai kupák főtáblájáról beszélni.

A szakember játékosként maga is kapus volt, így biztosan örül neki, hogy a poszton most két válogatott játékos, Dibusz Dénes és Bogdán Ádám is a rendelkezésére áll. Sőt, elsőként Dibusszal beszélt hosszabban, mivel ő a csapatkapitánya. A Bors kérdésére ugyanakkor határozottan kijelentette, nincs kedvence a futball világában, akit szívesen látna a csapatában.

- A kedvenc játékosom a profi labdarúgó. Sok ilyennel dolgoztam már, s remélem, hogy a Ferencvárosnál is ilyen személyiségek várnak rám.

Koronavírus és az Afrika-kupa miatt jelenleg hét alapember nem lehet ott Csercseszov első edzésein. Fertőzés miatt Muhamed Besic, Stjepan Loncar, Myrto Uzuni és Franck Boli van karanténban. Sammy és Ryan Mmaee, valamint Aissa Laidouni az afrikai kontinenstornára készül a válogatottjával.