Óriási tervek a Fradinál, Csercseszov átszabja a bajnokcsapatot

Hiába biztosította be már a 29. fordulóban a sorozatban negyedik bajnoki címét, fontos feladatok várnak még az FTC labdarúgócsapatára – leginkább a Paks elleni Magyar Kupa-döntő. Ettől függetlenül a vezetők már javában dolgoznak a nyári átigazolási szezonra. A szavaik azt ígérik, hogy nem lesz eseménytelen!

Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző az orosz Szport-Ekszpressz interjújában elárulta: már javában egyeztetnek a klubvezetőkkel a tervezett változtatásokról.

Több játékosnak, négynek-ötnek is lejár a szerződése, és olyanok is akadnak, akiknek továbbra is érvényes ugyan, de még nem bizonyítottak, és kérdés, hogy ki tudunk-e hozni belőlük többet

– mondta Csercseszov.

Előbbiek közé tartozik például az alapemberek közül a szlovén válogatott védő, Miha Blazic. Már korábban kiderült, hogy távozik a visszavonuló német Marko Marin és a grúz Lasa Dvali is. Utóbbiak között felvetődhet például a bosnyák Stjepan Loncar, a kevés játéklehetőséghez jutók közül a grúz Giorgi Haraisvili, a szerb Zseljko Gavrics, az elefántcsontparti Franck Boli és a horvát Roko Baturina eligazolása.

Az "érkezési oldalon" legutóbb a Görögországban légióskodó 14-szeres kanadai válogatott védőt, Derek Corneliust boronálták össze a Fradival. A jó tapasztalatok és Csercseszov személye miatt az is valószínűsíthető, hogy kelet felől érkezhet erősítés az Üllői útra (már csak az ukrán és orosz csapatok nehéz helyzete miatt is).

A vezetők szavai mindemellett arra is utalnak: előfordulhat, hogy jó pénzért egy-két erősséget is engednek előrelépni – ilyen lehet például Tokmac Nguen, akit holland lapértesülés szerint többek között a Feyenoord szerződtetne.

– A legfontosabb, hogy ha valaki elmegy, akkor a helyére érkező lehetőleg hasonlóan jó legyen, persze ez nem mindig sikerül, még egy Real Madridnál sem – mondta az M1 aktuális csatornának Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója.

– Ez egy átalakulóban lévő csapat, amelynek nem is lehetnek más céljai, minthogy folyamatosan fejlődjön, épüljön, és egyre magasabb szinten valósítsa meg a szakmai feladatokat – idézte a Mandíner a sportigazgató Hajnal Tamást, aki szintén változtatásokra utalt.