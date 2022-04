Ismét üzent Szilágyi Liliána: A gyűlölet és a harag hangos!

Szilágyi Liliána napok óta hallgatott közösségi oldalán. Legutóbb zaklatással vádolt apja volt az, aki megszólalt pár nappal ezelőtt. Szilágyi Zoltán akkor a Borsnak azt mondta:

– Hónapok óta minden vágyam az volt, hogy megbocsájthassak Liliánának. Sajnos azonban a médiában csepegtetett hazugságok és rágalmak ellen nem tudok másképp védekezni mint, hogy az igazam bizonyítása végett eljárásokat kezdeményezek.

Most az úszónő sokatmondó posztot tett ki közösségi oldalára.

– A megértés, az elfogadás és a szeretet az csendes, nyugalmat áraszt és építő. A gyűlölet és a harag az hangos, feltűnő és elhatárolja az embereket egymástól. Ezt valahol még évekkel ezelőtt olvastam és sok mindent megértettem belőle. (...vajon mit választunk? Most nem is szeretnék ennél többet írni, felesleges.) Ami viszont fontos, hogy rendkívül hálás vagyok Nektek, akik csöndben és lágyan elkezdtetek szembesülni és gyógyulni! Nem is hinnétek mennyien vagytok/vagyunk...és ez egyszer valami csodálatos dolgot fog létrehozni közöttünk! – írja oldalán.

Decemberben robbant a botrány

Mint ismert, a kétszeres ifjúsági olimpiai bajnok Szilágyi Liliána tavaly év végén testi, lelki és szexuális bántalmazással vádolta meg korábbi edzőjét és egyben édesapját, Szilágyi Zoltánt. A úszónő ezt követően sokáig hallgatott, múlt vasárnap azonban a Klubrádió Szavakon túl című műsorának vendégként újra őszintén beszélt többek között édesapja múltjáról, a nagyszüleiről, szexuális bántalmazásokról, valamint az öngyilkossággal kapcsolatos gondolatairól.

A Magyar Úszószövetség vizsgálatot indított, melynek eredményét március végén hozták nyilvánosságra, és mely kimondta: megfelelnek a valóságnak Szilágyi Liliána nyilatkozatai, melyet apjáról, Szilágyi Zoltánról tett. A MÚSZ ennek alapján a férfit további intézkedésig "nemkívánatos személynek" nyilvánította a rendezvényein. A rendőrségi nyomozást azonban megszüntették, miután Liliána nem jelent meg a hatóság előtt, hogy vallomást tegyen.