Döntött a bíróság: börtönbe kerül Boris Becker

Boris Becker két és fél éves büntetést kapott, amiért korábban, amikor csődeljárás indult ellene két és fél millió fontnyi vagyont és kölcsönöket rejtett el a hatóságok elől, így elkerülve a fizetést. Angol beszámolók alapján Beckernek várhatóan a büntetése felét kell elzárva töltenie.

Az összesen hatszoros Grand Slam-győztes teniszező tagadta, hogy 2017-ben megsértette volna a brit törvényeket, amikor eljárás indult ellene, ugyanis majdnem 50 millió fonttal tartozott a hitelezőinek.

Az esküdtszék végül négy vádpontban találta bűnösnek az 54 éves Beckert, további 20 vádpont alól felmentette. Becker 390 ezer fontot küldött magánszemélyeknek üzleti számlájáról, de az ügy középpontjában az a 2017-es eset állt, amikor Becker fizetésképtelenné vált, így 3 millió fontnál is nagyobb hitelét nem tudta fizetni egy mallorcai luxusingatlan után.

Becker több ingatlant is más nevére íratott és egyéb vagyontárgyakat is elrejtett a hatóságok elől, többek között a karrierje során nyert érmeket és trófeákat is.