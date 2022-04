Borzasztó balesete után ebben bízhat a fiatal hokis

Rosszabbul nem is kezdődhetett volna a jégkorong Erste Liga döntője. A Csíkszereda-Ferencváros összecsapás első harmadában a hazaiak játékosa, Salló Alpár akkora erővel ütközött Nagy Gergővel, hogy előbbi játékos a palánkra zuhant, lerepült a sisakja és beverte a fejét a jégbe. Hosszú percekig ápolták, majd hordágyon vitték le a pályáról, s azonnal kórházba vitték. Az első hírek rémisztőek voltak, az orvosok a játékos életéért harcoltak. A játékos kezelői ekkor arról tájékoztatták a hozzátartozókat, hogy a hokis agya bevérzett, és ha nem sikerül elállítani a vérzést, akkor műtétre lesz szükség.

Az is kérdés volt, hogy a játékos az operációt követően teljesen felépül-e.

Szerencsére szombat reggelre stabilizálódott Salló állapota, a vérömleny kisebb lett a hokis agyában. A játékost azonban továbbra is az intenzív osztályon tartják, kommunikálni tud az orvosokkal, akik minden fordulatról értesítik az aggódó családot és barátokat. Az orvosok abban baznak, hogy Alpár hamarosan elhagyhatja az intenzív osztályt. A csíkszeredaiak mellett a Ferencvárost is megviselte az eset, ugyanakkor a zöld-fehérek nem értik, hogy játékosukat miért tiltották el a döntő három mérkőzésére. Nagy Gergőt a brutális sérülés után nem állították ki, a hokist utólag bírságolta meg a szövetség.

„Természetesen egy emberként szorítunk Salló Alpárnak a teljes felépülésért, és mihamarabbi visszatérést kívánunk neki! Azonban azt a tarthatatlan és vállalhatatlan támadássorozatot, amit a ferencvárosi játékosok és stábtagok a vétlen, szerencsétlen eset nyomán az online közösségi térben és adott esetben a jégcsarnokban, fizikailag is elszenvednek, visszautasítjuk!” – írta közleményében a Fradi.

A párharc egyébként négy győzelemig tart, az állás két meccs után 1-1.