Már Dárdai Pál fia sem kell a Herthának

Édesapja, Dárdai Pál novemberi menesztése óta Márton csak 58 percet játszott a Herthában. Egy hete tovább romlott a helyzete, a 19 éves hátvédet a berlini klub negyedosztályú tartalékcsapatába, az amatőrök közé száműzték. Sorsa a német sajtót is meglepte, hiszen apja alapemberként számolt vele, tavaly májusban 2025-ig meghosszabbították a szerződését, a lapok új Bundesliga-sztárként írtak róla, egy szurkolói szavazáson megválasztották a szezon legjobbjának, és sokan a katari világbajnokság után a német A-válogatottba vizionálták őt. Ehhez képest a Hertha sportigazgatója, Fredi Bobic nem tart rá igényt, decemberben kis híján kölcsönadta Dárdai Mártont a Baselnek, most pedig egyike lett annak a hét berlini labdarúgónak, akitől nyáron megszabadulnának. A Sport Bild szerint Bobic azt mondta róla, Dárdai Márton csak mellékes szerepet tölt be. Sőt, Bobic a hírek szerint Dárdai Pál összes "kedvencét" kidobná.

Nem csak Dárdai (képünkön) távozott a csapattól, úgy tűnik, kedvenceinek is mennie kell Fotó: AFP

Pedig a magyar tréner menesztése óta semmit sem javult a Hertha.Tayfun Korkut vezetőedzővel nyolc meccsen kétszer győzött, három-három alkalommal döntetlenre zárt, illetve kikapott a csapat. Jelenleg mindössze egy pont választja el a klubot az osztályozót jelentő helytől, és öt a kieső pozíciótól.

A Hertha szombaton az utolsó helyezett Greuther Fürth otthonában lép fel, vagyis a szurkolók győzelmet várnak a csapattól.