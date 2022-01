Menekülttáborban nőtt fel, ma ő a fradisták kedvence

Már visszaérkezett norvégiai szabadságáról a Ferencváros tízese. Tokmac Nguen a feleségével és egyéves kisfia, Isaac társaságában látogatott haza, és találkozott szüleivel és barátaival egyetemben. Természetesen az újságírók is megtalálták a norvég válogatottban is bemutatkozott focistát, aki szívesen emlékezett vissza gyermekkorára

– Amikor Norvégiába érkeztünk, rövidesen megismerkedtem Amahl Pellegrinoval és Muhammed Keitával, akikkel kölyökként megbeszéltük, hogy egyszer nagy futballisták leszünk. A semmiből jöttem, ezért nap mint nap nagyon keményen dolgoztam, mert hőn áhított vágyam volt, hogy a kedven hobbiból, a fociból éljek meg a későbbiekben.

Tokmac a szurkolók favoritja Fotó: Török Attila

Tokmac elmondta, hogy az éjszaka közepén keltek fel, órákat töltöttek az utcán focizással. Később persze csapatokhoz igazoltak, és ma már mind a hárman bajnoknak mondhatják magukat.

– Amahl idén végre aranyat nyert a klubjával, a Bodø/Glimt gárdájával, Keita is bajnok lett a Strømsgodset tagjaként, én is magyar bajnok vagyok a Fradival. Lehet, hogy másoknak ez nem jelent semmit, de nekünk, a három barátnak nagyon nagy dolog. Azt tudtuk, milyen ügyesek vagyunk, most be is bizonyítottuk – mondta Tokmac.

Nehezen váltak el a nagyszülőktől, de a profi élet kegyetlen, a szabadság is hamar eltelt. Tokmac már visszatért Budapestre feleségével és kisfiával, és elkezdte a felkészülést a zöld-fehér "családdal".

– Idén nyáron lejár a szerződésem a Ferencvárossal – mondta a norvég lapnak még elutazása előtt.

– Egyszer biztosan visszatérek ide, de az a nap még nem érkezett el. Jól érzem magam Magyarországon, de azt nem tudom mit hoz a jövő. Izgatottan várom a nyarat.