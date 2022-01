Így érzi magát Liu Shaolin Sándor koronavírusos öccse

A 2018-as pjongcsangi játékokon az 5000 m-es váltóban aranyérmes egységünk egyik erőssége, Liu Shaoang egészségi állapota várhatóan lehetővé teszi részvételét a pekingi téli olimpián - értesült a Bors. Hétfőn pozitív tesztet produkált, és nem utazott el a társaival a kínai fővárosba.

Eddig sem volt különösebb baja, de mivel immár másodszor mutatták ki a szervezetében a koronavírust, az egészségügyi protokollt neki is be kell tartania. Napok óta bezárkózva él a lakásában, a szigorúan, kalóriára kiporciózott ételét egy közeli étteremből kapja. A formáját illetően szükségtelen izgulni, ugyanis zavartalanul jár edzésre. Se láza, se egyéb rosszullét nem hátráltatja, eddig két negatív tesztet szolgáltatott. Igaz, újabb hárommal adós, de információink szerint azokat is teljesíti.

Az Ádó becenevű kiválóságra szükség lesz a téli olimpián, tudniillik egy fehér szkafanderbe burkolózott bátyja, Liu Shaolin Sándor már elutazott Pekingbe, és az 5 km-es váltóban erősen számít öccse támogatására.

Fotó: Árvai Károly

Ami a staféta esélyeit illeti, négy év elteltével sem változtak az erőviszonyok, azaz kínai–dél-koreai–magyar hármas viaskodás tippelhető a fináléban, viszont a Pjongcsangban bronzérmes Kanadát a Covid-19 letaglózta.

A két Liu amúgy az úgynevezett mixed, azaz vegyes váltó két férfi tagja lesz, továbbá korcsolyát húznak az 500, 1000 és 1500 m-es egyéni távon is. Viszont úgy tudjuk, a mieinknél újra közbe szólt a pandémia: a balszerencsés Varnyú Alex is vírusos, és bár Ádóhoz hasonlóan tréningezik, felettébb kevés esély van pekingi részvételéére.