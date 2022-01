A féltestvérem volt – lesújtotta Csollány Szilveszter halálhíre az olimpiai bajnokot

"A Magyar Tornaszövetség és a Magyar Olimpiai Bizottság mély fájdalommal tudatja, hogy az olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász, Csollány Szilveszter 51 éves korában elhunyt. Az olimpiai bajnok tornász nemcsak sportolóként ért el kimagasló eredményeket, hanem kiváló férj és nagyon jó édesapa is volt.” - az egész országot ledöbbentette a rövid közlemény Csollány Szzilveszter halálhíréről. Sokan szurkoltak neki, végül feladta a harcot a nagy bajnok.

Csollány Szilveszter november elején kapta el a koronavírust. Napról napra rosszabbul érezte magát, és december 3-án tüdőgyulladással a soproni kórházba került. Mivel állapota gyorsan romlott, a fővárosba szállították, és azóta az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe kórházban kezelték, speciális lélegeztetőgépen tartották.

A kiváló sportoló nyíltan oltásellenes volt, közösségi oldalán több ehhez kapcsolódó posztot megosztott, és nem akarta felvenni a vakcinát. Végül ausztriai munkája miatt kötelező volt számára a védettség megszerzése, de túl későn vette fel az oltást. Úgy tudni, két héttel azelőtt, hogy kórházba került, Janssent kapott.

Az állapotáról a decemberi kórházba kerülése óta semmit sem közölt a család, csupán annyit lehetett tudni, hogy a gyűrűn olimpiai, világ- és Európa-bajnok sportoló

állapota válságos.

- Maga az a hír is alapvetően meglepett, hogy a szervezete, az immunrendszere nem állt ellen a vírusnak, mert újabban félmaratonokat teljesített - mondta a Borsnak Csollány Szilveszterről egykori edzője, Vereckei István.

Csollány nagy utódja, a szintén olimpiai bajnok tornász, Berki Krisztián a Borsnak felidézte első nagy találkozásukat.

- Emlékszem, hogy 2002-ben, a debreceni szerenkénti világbajnokságon, ahol jómagam lólengésben próbálkoztam és kilencedik lettem, Szilveszter olimpiai bajnokként gyűrűn szerepelt – mesélte a Borsnak Berki. - Már a közös edzéseken láttam, milyen elszántan készült a versenyre, hiszen itthon, a hazai szurkolóknak is meg akarta mutatni, milyen fantasztikus a gyűrűn. Olyan elegáns volt a szeren, olyan erős gyakorlatot mutatott be, hogy nem volt kérdés, kié lesz az első hely. A 2000-ben, Sydneyben nyert olimpiai bajnoki címe sorsfordító volt számomra, emiatt kezdtem koncentráltabban figyelni az edzésekre!

Fotó: Illyés Tibor



Csollány Szilveszter Győrben kezdett tornázni. 1989-től lett a felnőtt válogatott keret tagja. Ebben az évben a mesterfokú bajnokságon gyűrűn első helyezett lett. Gyűrűn ötszörös világbajnoki ezüstérmes, és 2002-ben Debrecenben vb-aranyérmet szerzett. Az Európa-bajnokságokon négy bronz- és egy-egy arany illetve ezüstérmet szerzett. Az 1996-os atlantai olimpián ezüst-, 2000-ben Sydneyben aranyérmet nyert. Hétszer választották az év tornászának Magyarországon, kétszer lett az év sportolója. 2000-ben megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztjét. 2003-ban jelentette be a visszavonulását, hat évvel később beválasztották a magyar tornasport halhatatlanjai közé.

Ezt követően a vendéglátóiparban dolgozott. 2011-től 2013-ig tornaedző volt Izlandon. 2010-ben általános iskolai tornatermet neveztek el Csollányról a Baranya megyei Pécs-Vasason

Megdöbbentek a bajnoktársak:

Túlzás nélkül a teljes magyar sportvilág szurkolt Csollány Szilveszter felépüléséért. A tornász feladta a harcot, barátai ezt hirtelen el sem akarták hinni.

Számos sportoló, nagy bajnok a Borstól tudta meg a szörnyű hírt, Csollány Szilveszter szervezete feladta a harcot, 51 éves korában elhunyt az olimpiai bajnok. Az ökölvívó Erdei Zsolt elsőre nem is akarta elhinni, mi történt.

Erdei Zsolt: Ezt nem akartam tudni

Micsoda?! Ez teljesen mellbevágott – nyilatkozta a Borsnak az ökölvívó világbajnok. – Együtt voltunk kint a 2000-es Sydney-i olimpián. Ezt nem akartam tudni. Elnézést, de nem térek magamhoz.

Fotó: Török Attila



Tóth Dávid: Nem tudok megszólalni

- Ezt most, Önöktől tudtam meg… – mondta Tóth Dávid világbajnok kajakos, aki Szilveszter csapattársa volt az Exatlon Hungaryban. – Ne haragudjanak, de nem tudok megszólalni…

Borkai Zsolt, olimpiai bajnok tornász: Ennyi egy emberi élet

- Ez katasztrófa – döbbent le a a MOB korábbi elnöke. – Együtt tornáztam vele, kissrácként kezdte. Ennyi egy emberi élet. Szörnyű. Egyszerűen nem találok szavakat. Ez a rohadt koronavírus sajnos nem válogat. A végsőkig küzdött, sajnos eddig bírta.

Kammerer Zoltán, olimpiai bajnok kajakos: Vége lehetne már a vírusnak.

- Tavaly Igaly Diánát veszítettük el, most pedig Csollány Szilvesztert. Mindkettejükkel együtt lettem bajnok, a féltestvéreim voltak. Vége lehetne már a koronavírusnak - mondta a Borsnak a kiváló kajakos.

Fotó: Szabolcs László







Magyar Zoltán, a olimpiai bajnok tornász:

- Ennek nem kellett volna így történnie. Szilas mindannyiunk példaképe volt, felnéztünk rá – fogalmazott a kétszeres olimpiai bajnok, a magyar szövetség elnöke.

Guczoghy György olimpiai bronzérmes tornász: Fiatalon ment el

- Szörnyű ez az egész, felfoghatatlan. Ő még nagyon fiatalka volt, amikor én már kiöregedőben voltam, nem sokat edzettünk együtt. Emlékszem, egyszer együtt készültünk edzőtáborban, mert Szilveszter bekerült a válogatottba tartalékként, ez volt a leghosszabb idő, amit együtt töltöttünk. Nagyon szomorú, hogy ilyen fiatalon ment el.