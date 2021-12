Milák asztmáját nem lehet operációval gyógyítani

Nem elég, hogy másodszor is koronavírusos lett az olimpiai bajnok, amivel sokkolta a rajongóit, a napokban Milák Kristóf rátett még egy lapáttal a hírre. Az egyik internetes podcast-adásban arról beszélt, hogy már elege van abból, hogy a koronavírus felerősítette a gyerekkori asztmáját, gyógyszert kell szednie, de nem igazán javul az állapota. Tokiói olimpiai aranyérmét is úgy nyerte, hogy állítása szerint a tüdőkapacitása az átlag, egy nem sportember eredményénél is gyengébb volt.