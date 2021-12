Ezt üzente Berki Krisztián a kórházban fekvő Csollány Szilveszternek

December hatodikán érkeztek az első hírek: koronavírussal kórházban, lélegeztetőgépen fekszik egy olimpikon. Hamarosan kiderült: Csollány Szilveszter az, akiért küzdenek az orvosok. Sajnos továbbra sincsenek jó hírek az állapotával kapcsolatban.

A tornász Berki Krisztián Facebook-oldalán idézte fel, milyen hatással voltak rá Csollány sikerei, és mennyire fontos számára is, hogy a bajnok felépüljön.

Pályafutásom egyik legmeghatározóbb pillanata volt, mikor Sydneyben a Te nyakadba került az aranyérem! Sors fordító volt... Posted by Berki Krisztián (torna) on Monday, December 13, 2021

– Pályafutásom egyik legmeghatározóbb pillanata volt, mikor Sydneyben a Te nyakadba került az aranyérem! Sors fordító volt számomra, és ennek hatására kezdtem el tudatosabban és koncentráltabban figyelni az edzésekre! Példakép lettél akkor sokunk számára, amivel egy álmot adtál nekünk, fiatal sportolóknak. Mégpedig az olimpiai álmot... Elhittem magamról, hogy ha keményen edzem, küzdök a celjaimért, nekem is össze jöhet! Sokszor edzettünk egy teremben, ezért még könnyebben hittem el, hogy talán egyszer én is lehetek OLIMPIAI BAJNOK!!! Bíztam, bíztunk benned az utolsó Világbajnokságon is, Debrecenben, ahol aranyérem került a nyakadba, ezzel mgkoronázva a hazai szurkolók szeretetét!!! Akkor is küzdöttél és tudom, hogy most is küzdesz!!! BAJNOK voltál, vagy és leszel is!!! Ahogy eddig mindent, ezt is lefogod GYŐZNI!!! Szurkolok érted Szilas, mint a pályafutásod alatt sokszor tettem!!! – olvasható posztjában.