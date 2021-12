Váratlan fordulat az úszóbotrányban, tovább dolgozhat Turi György

A Turi-ügyben egy öttagú vizsgáló bizottságot állított fel a szövetség, már munkálkodnak i,s több "megszólalót" is meghallgattak már. Az edzőt is várják a bizottság elé, de Turi lemondása után, finoman szólva is: kérdéses a testület előtti megjelenése.