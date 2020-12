Legyél trendi az ünnepek alatt is (x)

Ugye már te is izgatottan várod, hogy a hosszú heteken át tartó készülődés után leülj a családoddal az ünnepi asztalhoz? Még akkor is, ha egész nap a tűzhely mellett fogsz állni, este már együtt élvezheted szeretteiddel a meghitt pillanatokat. Még nem tudom mit vegyél fel? A következő tippjeinkkel könnyen megoldhatod ezt a problémát.

Egy kis elegancia

A karácsony egy igazán különleges alkalom, amikor megengedhetsz magadnak egy kis újdonságot. Hiszen ki is szeretne ugyanabban a ruhában pózolni minden évben a karácsonyi fotón? Bátran ajándékozd meg magad még karácsony előtt. Választhatsz koktélruhát, nadrágkosztümöt, de valami egyszerűbbet is. Semmit sem rontasz el egy szoknyával, blúzzal vagy toppal. Sokan választják a piros színt, de ugyanolyan remek választás az elegáns fekete is.







© pexels

Érezd jól magad

Vásárlás során vezessenek az érzéseid, hiszen szenteste, az ajándékbontásnál szeretnéd magad a lehető legjobban érezni és maximális kényelemre vágysz. Szereted a csipkét? Akkot tökéletes választás lesz egy csipkével díszített ruha. Ha szereted a csillogást, akkor a karácsony számodra tökéletes, hiszen egy flitteres ruhában csodálatosan fogsz mutatni. Ha az aszimmetrikus vonalak jönnek be inkább, akkor szerezz be egy olyan exkluzív ruhát. Már csak döntened kell.

Lábbeli?

Az elegáns ünnepi outfihez nem illik az egész évben hordott papucs. Azzal csak elrontanád az összképet, amin annyira dolgoztál. A jól kiválasztott cipő sokat dob a megjelenéseden. Bátran vegyél magassarkút, ám ha az ilyen alkalmakra túl kényelmetlennek tartod, akkor egy balerina cipő is tökéletes megoldás.

Ne feledkezz meg az ékszerekről

A karácsonyi szettet az ékszer teszi még tökéletesebbé. Díszítsd fel magad egy szép nyaklánccal, karkötővel vagy fülbevalóval. Kimondottan szép, ha teljes ékszer szettet veszel fel, amelyek azonos egységesek. A nyaklánc kiválasztásánál fontos, hogy milyen mély dekoltázzsal rendelkezel. Ha kivágottabb ruhát viselsz, akkor nyugodtan válassz feltűnőbb láncot. Ha nincs nagy kivágás a ruhádon, nem szükséges nyakláncot felvenned. Ebben az esetben egy csillogó fülbevaló lesz a megfelelő.

A kezek szépsége

A sok házimunkát bizony megsínylik a kezeink. Éppen ezért kényeztesd kezeid karácsonykor illatos hidratálókrémmel. Bőrünk így megpihen és újra puha lesz. Az ápolt kezeidre már csak egy gyűrű hiányzik. De vigyázz a mennyiségre. Ha egy feltűnőbbet választasz, elég egy darab is. Egy karóra? Az ünnepi öltözékhez egészen biztosan jót mutat majd egy elegánsabb vagy luxus óra.