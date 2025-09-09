9 bugyi típus, amit feltétlenül ismerned kell

1. Klasszikus bugyi

A legnépszerűbb bugyi típussal kezdjük - a klasszikussal. Sok nő kedveli őket, mivel maximális kényelmet biztosítanak a mindennapokhoz, és szabásuk szinte teljes egészében takarja a feneket. Ez a bugyi típus két összevarrt részből áll, és abban különbözik a többi típustól, hogy hátul nincs középső varrása. A klasszikus varrásmentes bugyik ragasztott szegélyekkel ideálisak szűk ruhák alá, hogy diszkrét hatást keltsenek.

2. Tanga

A tangák szintén a piacon található legismertebb bugyi típusok közé tartoznak. A hátsó rész általában egy kis háromszöget alkot, ezt zsinórok vagy díszítő gumik kötik össze az elülső résszel, mind oldalt, mind alul. A zsinóros változat (string) esetében a hátsó rész csak zsinórokból áll. A popsi azonban minden szabásnál teljesen fedetlen. Ideálisak a nyári melegben vagy amikor azt akarjuk, hogy a fehérnemű teljesen láthatatlan maradjon a ruhák alatt. Ez a fehérnemű típus szintén tökéletes választás párunkkal töltött romantikus estékre.

3. Brazil bugyi

Ha sem a tanga, sem a klasszikus bugyik nem a te zsánered, a brazil szabású darabok kényelmes kompromisszumot jelentenek a kettő között. Felfedi a fenék alsó részét, optikailag finoman formálva azt. Hátul középen függőleges varrással rendelkeznek, de a szegélyük nem hangsúlyos. A brazil bugyik kényelmet nyújtanak, minden évszakban használhatók és egész napos viselésre alkalmasak.

4. Francia bugyi

A francia bugyik hasonlóak a klasszikusokhoz, de némi különbséggel. A francia szabású bugyik csípőnél szélesebbek, és szegély nélküli, rövidebb, egyenes szabású szárakkal rendelkeznek. Ennek a fehérneműnek a szabása a nagyon rövid szárú rövidnadrágokra emlékeztet. A két részből álló hátsó rész szépen körülöleli a feneket. Némely francia bugyi modell az egész feneket takarja, mások csak a felső részét.

5. Női boxer

Ahogy valószínűleg kitaláltátok, ez a bugyi szabás a férfi gardróbból merít ihletet. A nőknél a kényelmes szabásuknak köszönhetően találtak utat maguknak, amely nem vág az ágyékba. Ráadásul az egész feneket takarják, a szárai szegélymentesek, és akár hosszabbak is lehetnek. Népszerű választás otthoni lazításhoz és alváshoz, de alkalmasak rövid szoknyák, ruhák és leggings alá is, különösen szeles időben vagy sportos outfitek esetén..