9 bugyi típus, amit feltétlenül ismerned kell

1. Klasszikus bugyi
A legnépszerűbb bugyi típussal kezdjük - a klasszikussal. Sok nő kedveli őket, mivel maximális kényelmet biztosítanak a mindennapokhoz, és szabásuk szinte teljes egészében takarja a feneket. Ez a bugyi típus két összevarrt részből áll, és abban különbözik a többi típustól, hogy hátul nincs középső varrása. A klasszikus varrásmentes bugyik ragasztott szegélyekkel ideálisak szűk ruhák alá, hogy diszkrét hatást keltsenek.
2. Tanga
A tangák szintén a piacon található legismertebb bugyi típusok közé tartoznak. A hátsó rész általában egy kis háromszöget alkot, ezt zsinórok vagy díszítő gumik kötik össze az elülső résszel, mind oldalt, mind alul. A zsinóros változat (string) esetében a hátsó rész csak zsinórokból áll. A popsi azonban minden szabásnál teljesen fedetlen. Ideálisak a nyári melegben vagy amikor azt akarjuk, hogy a fehérnemű teljesen láthatatlan maradjon a ruhák alatt. Ez a fehérnemű típus szintén tökéletes választás párunkkal töltött romantikus estékre.
3. Brazil bugyi
Ha sem a tanga, sem a klasszikus bugyik nem a te zsánered, a brazil szabású darabok kényelmes kompromisszumot jelentenek a kettő között. Felfedi a fenék alsó részét, optikailag finoman formálva azt. Hátul középen függőleges varrással rendelkeznek, de a szegélyük nem hangsúlyos. A brazil bugyik kényelmet nyújtanak, minden évszakban használhatók és egész napos viselésre alkalmasak.
4. Francia bugyi
A francia bugyik hasonlóak a klasszikusokhoz, de némi különbséggel. A francia szabású bugyik csípőnél szélesebbek, és szegély nélküli, rövidebb, egyenes szabású szárakkal rendelkeznek. Ennek a fehérneműnek a szabása a nagyon rövid szárú rövidnadrágokra emlékeztet. A két részből álló hátsó rész szépen körülöleli a feneket. Némely francia bugyi modell az egész feneket takarja, mások csak a felső részét.
5. Női boxer
Ahogy valószínűleg kitaláltátok, ez a bugyi szabás a férfi gardróbból merít ihletet. A nőknél a kényelmes szabásuknak köszönhetően találtak utat maguknak, amely nem vág az ágyékba. Ráadásul az egész feneket takarják, a szárai szegélymentesek, és akár hosszabbak is lehetnek. Népszerű választás otthoni lazításhoz és alváshoz, de alkalmasak rövid szoknyák, ruhák és leggings alá is, különösen szeles időben vagy sportos outfitek esetén..
6. Magas derekú bugyi
A magas derekú nadrágok és szoknyák trendjének köszönhetően a ezek bugyik is gyorsan divatossá váltak. Lágyan körülölelik a testet, és így elfedhetik a tökéletlenségeket. Sokféle magas derekú bugyi megtalálható a piacon, amelyek lehetnek klasszikus, brazil típusúak, sőt akár tanga fazonúak is. A magas derekú bugyik ideálisak a teltebb vonalakkal rendelkező hölgyeknek, akik a kényelmet és biztonságot részesítik előnyben.
7. Alakformáló bugyi
Csupán mítosz, hogy az alakformáló fehérneműk csak a molett alkatúaknak való. Az alakformáló modellek kisebb és nagyobb méretben is kaphatók, és nagyszerű segítők a problémás területek, például a has, a csípő és a combok kisimításában. Ideálisak szűk nadrágok, szoknyák vagy ruhák alá, viszont testkontúrt egységesítő és kisimító tulajdonságaik miatt is közkedveltek, amelyek elrejthetik a hagyományos fehérnemű gyűrődéseit.
8. Menstruációs bugyi
Az igazság az, hogy ez a fehérnemű típus még csak most kerül a nők látókörébe. Miért olyan nagyszerűek a menstruációs bugyik? Megbízhatóan helyettesítik a hagyományos menstruációs termékeket. Pont úgy néznek ki, mint egy közönséges bugyik, majdnem olyan vékonyak, mint a hagyományos bugyik, és nem gyűrődnek a ruhák alatt. Speciális anyagokból készülnek, amelyek védelmet nyújtanak a szivárgás ellen, megakadályozzák a kellemetlen szagokat és a baktériumok elszaporodását. Ha nem szeretnél teljesen a menstruációs bugyikra hagyatkozni és nagyon erős vérzésed van, használhatod őket betéttel vagy tamponnal együtt extra védelem gyanánt a kiszivárgás ellen.
9. Kismama bugyi
A leendő anyukáknak szánt alsóknak kényelmesnek kell lenniük a növekvő pocak számára, és bőrbarát anyagból kell készülniük. Ideálisak a varrás nélküli, lábszárral ellátott, a klasszikus szabású, magasított derekú modellek és azok a szabások, amelyek a pocak alá érnek. A legtöbb változat antibakteriális szövetekből készül, így a várandós hölgyek maximális kényelmet élveznek.
Hogyan válasszuk ki a megfelelő szabást magunknak?
Amit mindenképp érdemes megfontolni, hogy:
