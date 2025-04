Tudtad? Egyetlen kattintással követheted, hol jár a buszod vagy vonatod!

Forrás: menetrendek.hu

Indulás előtt a közeli járatok, utazás alatt, amin utazunk, és az éppen jövő csatlakozó járat látszik

Budapesten is folyamatosan nő az elmúlt két évben a menetrendek.hu felhasználók száma, köszönhetően az országos háztól-házig utazástervezőnek. Beírhatunk címet, megállóhelyet vagy települést az utazástervezőnek. A tervezés paramétereit állíthatjuk a térképen alul látható járműválasztó és beállítás ikonokra kattintva. Az utazás alatt a kiválasztott találatból a térkép nézetben látható, hogy hol van épp a jármű, amin utazunk, és azt is látjuk hol tart éppen, amire át kell szállnunk.

A túrázóknak, kerékpározóknak bekapcsolhatók a térképen a túra és kerékpár útvonalak a hátizsákos turista ikonra koppintva. A túrázás során bárhol is vagyunk indulhatunk a pillanatnyi pozíciónktól, vagy a környező megállókból választva. Ezt az indulás mezőben látható térképjelölő ikonra kattintva hozhatjuk elő. Nyáron a Balatonnál vagy a Dunakanyarban az útvonal ajánlatok tartalmazzák a vonatokon és buszokon felül a szezonális hajózási lehetőségeket is. Persze aki nem akar hajózni, ezt a lehetőséget ki is kapcsolhatja a járműikonra kattintva.

Túratérkép és a busz, ami jön, hogy levigyen a révhez

Az útvonaltervezésnél kiválaszthatjuk milyen bérletre szűkítse le a keresést a menetrendek.hu, hogy ne kelljen kiegészítő jegyet vásárolni. Országbérlet, vármegyebérlet, vagy ezek 24 órás jegy megfelelőjére is lehet szűkíteni. Szűkítés nélkül a budapesti találatoknál látható, hogy melyek vehetők igénybe Budapest-bérlettel is, ha nincs vármegye bérletünk. Ugyanígy országosan is minden találatnál látható, hogy adott találat csak országbérlettel vagy vármegye bérlettel, vagy helyi bérlettel rendelkezőknek is használható. Ez számos városban hasznos lehet, ahol a helyközi járatok helyi forgalomban is használhatók.