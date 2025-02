5 tipp, hogyan vigyázz a laptopodra hosszú távon (x)

Fotó: shutterstock

1. Védd a laptopodat megfelelő táskával

A laptop védelme nemcsak az otthoni használat során, hanem utazás közben is fontos. Egy minőségi laptoptáska nemcsak a fizikai sérülések ellen nyújthat védelmet, hanem megóvhatja az eszközt a nedvességtől és a portól is. Válassz olyan táskát, amely megfelelő párnázottsággal rendelkezik, és biztosítja a kényelmes hordozhatóságot is.

A MediaMarkt Laptop táska & tok kategóriájában találhatsz olyan tartozékokat is, amelyek segítenek a laptopod hosszú távú védelmében.

2. Tartsd tisztán az eszközt

A por és a kosz nem csak esztétikailag zavaró, de hosszú távon az eszköz teljesítőképességét is csökkentheti. A laptop hűtőventillátora könnyen eltömődhet, ami túlmelegedéshez vezethet. Használj sűrített levegőt a billentyűzet és a szellőzőnyílások tisztítására, valamint ne feledkezz meg a képernyő tisztításáról sem egy megfelelő mikroszálas kendővel.

3. Védd a laptopod akkumulátorát

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében fontos, hogy helyesen használd az eszközt. Ne hagyd állandóan 100%-on töltődni, és ha lehet, kerüld el, hogy teljesen lemerüljön. Ideális esetben 20% és 80% között érdemes tartani az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Továbbá, ha hosszabb ideig nem használod a laptopot, érdemes 50% körüli töltöttségi szinttel eltenni, hogy megelőzd a túlzott kapacitás vesztést.

4. Kerüld a túlmelegedést

A túlmelegedés az egyik leggyakoribb probléma, amely hosszú távon sérülést okozhat a laptopban. Gondoskodj arról, hogy a laptop szellőzőnyílásai mindig szabadon maradjanak. Ne használd puha felületeken, mint például ágyon vagy kanapén, mivel ezek elzárhatják a levegőáramlást.

Egy laptop hűtőpad beszerzése további segítséget nyújthat. Ezzel az eszközzel csökkentheted a belső komponensek hőmérsékletét, meghosszabbítva élettartamukat.

Fotó: shutterstock

(x)