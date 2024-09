Aggódó szülők: Véletlen folytán, egy egyszerű vérvétellel derülhet ki az egyik legsúlyosabb gyerekbetegség

Egészséges program az egészségért

Nemes Gusztáv és az általa létrehozott NM Izmok Gyógyulásáért Alapítvány azért hívta életre a Tartsuk Mozgásban rendezvénysorozatot, hogy minél szélesebb körben felhívják a figyelmet a betegségre, a csatlakozók pedig egy komplex, szakértői tanácsadást is kapnak az egészséges életmóddal kapcsolatban. A futóverseny-sorozat része az is, hogy a résztvevők folyamatos tájékoztatást kapnak arról, hogy az alapítvány hol tart a gyermekek életéért folytatott adománygyűjtésben.

„A kisfiam betegsége kapcsán a mozgás volt az, ami hangsúlyosabbá vált, és nemcsak Marcell számára, hanem a mi számunkra is. Korábban sosem sportoltam komolyabban, viszont a DMD hatására tudatosult bennem, hogy hálás lehetek azért, hogy tudok mozogni, és igenis szükséges sportolni és az egészséggel foglalkozni. Rájöttem, hogy az emberek figyelmét is fel kell hívni ezek fontosságára. A futás pedig adta magát, hiszen amellett, hogy populáris sport, bárki könnyedén elkezdheti bárhol. Egy országos méretű futóverseny-sorozatra gondoltunk, ami által fel tudjuk hívni minél több ember figyelmét az egészség értékére és erre a betegségre is. A DMD-s gyerekeknek gyűjtő alapítványokkal is szeretnénk összefogni, éppen ezért a nevezésekből befolyt összegek egy részét elosztanánk, hogy minden családnak jusson belőle, aki érintett ebben a betegségben” - mesélt a rendezvénysorozat ötletének megszületéséről Marcell édesapja.

Fotó: NM Izmok Gyógyulásáért Alapítvány

A Tartsuk Mozgásban Országos Futónap sorozathoz és a nemes cél eléréséhez már számos önkormányzat csatlakozott, ám még most is lehet őszi fordulókat rendezni helyi szinten, amelynek időpontját a településvezetők dönthetik el. Az önkormányzatok gyakorlatilag egy kész rendezvényt kapnak az alapítványtól, ami hatalmas könnyebbséget jelenthet. Ráadásul az önkormányzatok egy nemes ügyhöz csatlakozva nemcsak jótékonysági, de egészségtudatos eseményt szervezhetnek.