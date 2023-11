A véres vizeletet véresen komolyan kell venni! (x)

Aki bizonytalan, vagy előzetesen szeretne tájékozódni, az nemcsak a hólyagrákról, de a leggyakoribb urológiai betegségekről is minden fontos információt megtalál a kifejezetten laikusoknak készült urodoki weboldalon, illetve applikációban. Fontos: az ott található anyagok tájékoztató jellegűek, és nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot!

Öt tény a hólyagdaganatról:

Magyarországon évente mintegy 3000-3500 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak (2019-ben ez 3.459, 2020-ban 2.988 eset volt), és ez a daganatos megbetegedés minden évben több mint 1000 emberéletet követel. Ezt a daganattípust az esetek többségében 60 évesnél idősebbeknél diagnosztizálják, de fiatalabb korosztályokban is előfordulhat, még a huszonévesek körében is. 2011 óta Magyarországon a legtöbb ráktípus halálozásában jelentős csökkenést sikerült elérni, ez alól 3 tumortípus kivétel, és ezek egyike a húgyhólyagrák. A hólyagdaganat az a megbetegedés, ahol tényleg nincs idő a késlekedésre: az első gyanús jel esetén orvoshoz kell fordulni! A hólyagdaganat legnagyobb kockázati tényezője a dohányzás: a dohányosok háromszor nagyobb eséllyel betegszenek meg hólyagrákban, mint a nemdohányzók.

„Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire kulcsfontosságú a daganatos betegségeknél a korai felismerés. Ez az, ami alapvetően meghatározza a gyógyulási esélyeket. A hólyagrákra ez különösen igaz, mert itt az a beteg, aki az első tünetek jelentkezésekor, a betegség korai stádiumában orvoshoz fordul, a legtöbb esetben egy gyors és egyszerű műtéttel maradéktalanul meggyógyítható. Aki azonban arra vár, hogy a panaszai majd maguktól elmúlnak, jelentősen rontja a saját kilátásait. A későn felismert hólyagdaganatos betegek általában csak több megterhelő kezeléssel vagy radikális műtéttel menthetők meg, és a teljes gyógyulással kapcsolatos esélyeik is lényegesen rosszabbak” – mondja Dr. Beöthe Tamás urológus, klinikai onkológus szakorvos, a Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet Urológiai osztályának főorvosa.

Fotó: urodoki.hu

A hólyagrák két legjellemzőbb tünete, amellyel mindenképpen orvoshoz kell fordulni:

véres vizelet nem szűnő vagy visszatérő alsó húgyúti panaszok (sürgető, gyakori vizelési inger)

„A vér már kis mennyiségben elszínezi a vizeletet, ezért már a halvány rozé színű a vizelet esetén is orvoshoz kell fordulni! Még sötétebb vizeletre ez fokozottan igaz. Amennyiben pedig alvadt vérdarabokat is lát valaki a WC-kagylóban, egy napot sem várjon, azonnal forduljon orvoshoz, mert az alvadék elzárhatja a húgycsövet!” – hangsúlyozza a főorvos. A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy nem szabad félvállról venni a problémát és megnyugodni akkor sem, ha a véres vizelet időről-időre feltisztul, ilyenkor is irány az orvos! Sőt, akinek semmilyen panasza nincs, annak is ajánlatos évente egyszer, az általános orvosi ellenőrzés részeként vizeletvizsgálatot végeztetnie, mert azzal a mikroszkopikus méretű vér jelenlétét is ki lehet mutatni.

Az esetek egy részében a hólyagdaganat nem okoz vérvizelést, ugyanakkor irritálhatja a hólyagfalat. A főorvos magyarázata szerint ez ahhoz hasonló, mint amikor felfázik az ember, és állandóan WC-re kell járnia. Sajnos gyakran előfordul, hogy az orvos is csak akkor gondol már hólyagdaganatra, amikor esetleg többszöri antibiotikumos kezelés hatására sem múlnak a tünetek. A hölgyeknek különösen figyelniük kell az ilyen panaszokra, mert ők a vérzést menstruációs eredetűnek is gondolhatják, és a felfázás is gyakoribb náluk. Ezért, akinél a véres vizelet vagy a sürgető, gyakori vizelési inger nem múlik vagy visszatér, annak Beöthe Tamás ugyanazt üzeni: irány az orvos!

Fotó: urodoki.hu

A Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet Urológiai osztályának főorvosa kiemeli: nem kell beutaló az urológiai szakvizsgálatra, de időpontot kell egyeztetni. Kivéve, ha véres a vizelet, különösen, ha alvadt vér is van benne, mert az sürgősséggel ellátandó esetnek számít. Ilyenkor a területileg illetékes sürgősségi osztályt vagy az urológiát kell felkeresni. A többi tünetnél a háziorvosi rendelés is megfelelő első lépcső, a lényeg: irány az orvos! – erősít rá a szakember.

A hólyagdaganatot legnagyobb biztonsággal hólyagtükrözéssel lehet kimutatni, ám a főorvos kiemeli: ez egyáltalán nem olyan rossz, mint ahogyan hangzik. Nyilván nem kellemes, de nem fájdalmas, ráadásul mindössze pár percet vesz igénybe. Ezért sem végzik bódításban vagy altatásban, aminek ráadásul van kockázata.

„Amennyiben egy korán felismert daganattal állunk szemben, endoszkóposan el tudjuk távolítani azt. Előrehaladott hólyagráknál sokkal nagyobb műtétet kell végezni, akár a hólyag eltávolításával és a vizelet kivezetésével, esetleg kombinált kezelést kell alkalmazni (sugárkezelés és gyógyszeres terápia). Ezek sokkal megterhelőbbek a betegek számára, mint egy rövid endoszkópos műtét, ami ráadásul az esetek legnagyobb részében maradéktalan gyógyulást eredményez. A nagyon előrehaladott esetekben a kemo- mellett immunterápia is rendelkezésre áll, ezekkel együtt is sokkal kevesebb esetben érhető el azonban teljes gyógyulás, mint ha korán felismerik a daganatot” – mutat rá Beöthe Tamás.

A dohányzás a legjelentősebb kockázati tényező

A Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet Urológiai osztályának urológus-onkológus főorvosa arra is felhívja a figyelmet, hogy a dohányzás 3-szorosára növeli a hólyagrák kialakulásának kockázatát, és a dohánytermékekben lévő rákkeltő anyagok felelősek a hólyagrákos eseteknek legalább a 30-50 százalékért! A dohányzás tehát nem csak tüdő- vagy gégerákot okozhat! Beöthe Tamás hozzáteszi: vannak egyéb vegyi anyagok, amelyek fokozzák a kockázatot, de ha betartják a mai korszerű munkavédelmi előírásokat, akkor ezek már szinte semmilyen veszélyt nem jelentenek. Bizonyos gyógyszerek, illetve az egyéb rákos betegségek miatti sugárkezelés is növelheti a hólyagrák kialakulásának esélyét, ezért is fontos, hogy akiknek ezt a kezelőorvosuk előírja, vegyenek részt az időszakos ellenőrzéseken!

Közérthetően a hólyagrákról

A hólyagrákról, valamint az egyéb gyakori urológiai betegségekről is részletes, ugyanakkor közérthetően kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők a közelmúltban megújult urodoki weboldalon, illetve applikációban. A Magyar Urológusok Társasága ajánlásával készült, reklámmentes felületeken Beöthe Tamás és munkatársai igyekeznek minden felmerülő kérdésre válaszolni a hólyagrák, a veserák, a prosztatarák, illetve egyéb urológiai megbetegedések kapcsán. Az oldalon minden fontos tudás megtalálható nem csak az egyes megbetegedésekről, de az érintettekre váró vizsgálatokról, kezelési lehetőségekről is. A főorvos ugyanakkor hangsúlyozta: a tájékoztató nem helyettesíti az orvosi konzultációt, a tájékozódás után tehát irány az orvos!

