Dave Chisnall a harmadik Hungarian Darts Trophy győztese (x)

A PDC European Tour keretén belül 2023. szeptember 22-24. között Budapesten mérkőztek meg a darts legjobbjai. Chizzy idén a harmadik alkalommal játszhatott döntőt a versenysorozatban: a Baltic Sea Darts Open és a Duch Darts Championship döntője után a Hungarian Darts Trophy fináléjában is Luke Humphries volt az ellenfele.

Nem volt elég a kilencnyilas

A PDC kiemelt játékosai először a második versenynapon mutatkozhattak be a magyar közönségnek, ám többüktől is búcsúznunk kellett. A harmadik nap szintén nagy fordulatokat hozott: a Hungarian Darts Trophy 2022-es győztesét, Joe Cullent, a 2021-es győztes, Gerwyn Price búcsúztatta, de nem jutott be a negyeddöntőbe 2023 világbajnoka, Michael Smith és a közönségkedvenc Peter Wright sem.

Dave Chisnall, a Hungarian Darts Trophy 2023-as győztese Fotó: Darts Event Kft., Vörös Nándor

Dave Chisnall és Luke Humphries küzdhetett meg a magyar trófeáért és az ezzel járó 30.000 font összegű fődíjért. Chizzy és „Cool Hand Luke” harca a végletekig kiélezett volt. A parádés mérkőzés alatt összesen 11-szer dobtak 180-ast, az egy körben kidobható maximálisan pontszámot, Humphries pedig egy ritkaságszámba menő, tökéletes leggel, azaz játszmával is megörvendeztette a nézőket, 9 nyílból kidobta az 501 pontot. Ez volt a Hungarian Darts Trophy történetének első kilencnyilasa, amelyet óriási üdvrivalgással köszönt meg a közönség. Végül Dave Chisnall aratott győzelmet, aki ezzel idei harmadik European Tour tornagyőzelmét szerezte meg.

Sporttörténelmi magyar siker

A háromnapos versenyen azonban nemcsak a döntő hozott izgalmakat. A Hungarian Darts Trophy első napján, szeptember 22-én sporttörténelmi magyar sikernek is tanúi lehettünk. Major Nándor legyőzte a német Ricardo Pietreczkót, és ezzel ő lett az első magyar játékos, aki mérkőzést tudott nyerni European Tour-versenyen. 6–4-es győzelme után a verseny második napján is tábla elé állhatott, ám az ausztrál Damon Heta – aki egyébként bevonulózenéjének Korda György slágerét, a Repteret választotta és azonnal a közönség egyik kedvence lett – megállította a menetelését.

Major Nándor sporttörténelmi sikert ért el Fotó: Darts Event Kft., Vörös Nándor

Budapesten Major mellett további három magyar játékos is bizonyíthatott a házigazda jogán: Vida Mihály, Jagicza Gábor és Kovács Patrik is tábla elé állt – utóbbit csak egy vékony hajszál választotta el attól, hogy ő is második körbe jusson, hiszen sokáig vezetett Rowby-John Rodriguez ellen, ám végül 6–5-tel az osztrák ment tovább.

Folytatás következik

A Hungarian Darts Trophy szervezője bizakodó volt a tekintetben, hogy a hazai dartsrajongók remélhetőleg nem maradnak a jövőben sem dartsesemény nélkül. „Nagy örömmel tölt el minket, hogy ilyen sokan szeretik itthon a dartsot. A budapesti versenyt összesen közel 19.000-en követték élőben a helyszínen. Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen magas színvonalú PDC eseménynek adhattunk otthont. Mindenki elismerően beszélt a Hungarian Darts Trophy-ról, Budapestről, a magyar szurkolókról” – mondta Takács Péter, a Darts Event Kft. ügyvezetője, aki azt is hozzátette, hogy kivétel nélkül mindenki úgy nyilatkozott, hogy a magyar fővárosba Premier Liga szintű versenyt kell hozni. „Még nem tudni mit hoz a jövő, de az biztos, hogy mindent megteszünk azért, hogy a legjobb dartsosokat a jövőben is élőben láthassa a budapesti közönség.”

A hangulatra idén sem volt panasz Fotó: Darts Event Kft., Vörös Nándor

A Hungarian Darts Trophy főtámogatója a Tippmix és az MVM, kiemelt támogatója az MBH Bank és a MOL volt. Hogy ne maradj le a magyarországi darts történésekről, kövesd figyelemmel a dartsevent.com oldalt!