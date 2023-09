3 helyzet, amikor hidroforra lehet szükség (x)

A hidrofor tartályok a házi vízművek részeként azért felelnek, hogy köztes állomásként vizet tárolhassunk bennük. Így kis mennyiségű víz engedése esetén nem kapcsol be a szivattyú. Ezzel pedig sokat lehet spórolni. Mind a vezetékes víz, mind az áram ki van szolgáltatva a környezeti hatásoknak, a politikának és még sok tényezőnek. Az áruk is ezek alakulásával együtt nő vagy épp csökken, épp ezért fontos a takarékosság. A házi vízművek nagyon sok helyen teljesíthetnek szolgálatot a ház körül. Nemcsak ipari létesítményekben kapnak tehát helyet, hanem a közvetlen közelünkben is, és segítenek a víz fenntartható felhasználásában.

Fotó: unsplash.com

Ha ki szeretnénk váltani a vezetékes vizet akár családi házaknál, akár nyaralóknál

A tudósok és szakértők szerint az elmúlt évek meleg nyarai voltak az előttünk lévő időszak leghűvösebbjei. Nem túl biztató, mert már a 35-40 fok körüli értékek is nehezen viselhetők. Arról nem is beszélve, hogy a természetes vizeink is igencsak megsínylik ezt az időjárást. A vezetékes vizet néhány településen már így is korlátozni kellett a legmelegebb napokban. Ez azonban csak az egyik oka annak, miért érdemes kutat fúratni a nyaralók vagy családi házak kertjébe, ha erre van lehetőség.

A másik ok, amiért érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy lehet legalább részben kiváltani a vezetékes vizet, az az, hogy a Budapest környéki agglomeráció kezd megtelni. Olyan sokan költöztek ki az utóbbi években, hogy az infrastruktúra sem bírja, hát még a vízkészlet. Érd, Törökbálint, Budakeszi, Kistarcsa, Gödöllő csak néhány olyan város, aminek lakói száma rohamosan nőtt és nő.

Egy fúrt kúttal elérhetjük a rétegvizet, ami megfelelő vizsgálat után már fogyasztásra is alkalmas lehet, de mindenképpen hasznosítható a házon belül is, nemcsak a locsolásnál. Ahhoz, hogy a ház vezetékes víz nélküli vízellátása biztosított legyen egy házi vízműre van szükségünk.

A házi vízmű egyenletes nyomás mellett gondoskodik arról, hogy mindig legyen elég víz akár olyan nyaralókban is, ahova a vezetékes vizet nem lehet még bevezetni. Három fő rész különíthető el benne: a nyomáskapcsoló, a már említett, hidrofor tartály, valamint a szivattyú.

Ha korszerű és költséghatékony öntözőrendszert alakítanánk ki

Bár az öntözőrendszerekbe nagyon sokféle szivattyút használhatunk, ha mégsem szeretnénk beruházni egy újra, viszont kéznél van egy házi vízmű, akkor megfelelő beállításokkal és körültekintéssel öntözéshez is adaptálható.

Arra mindenképp figyelni kell a házi vízmű öntözőrendszerekben való használatakor, hogy megfelelő méretű legyen a hidrofor tartály, ami azt jelenti, hogy lehetőleg 50 literesnél nagyobb. A másik dolog, ami egy kis szakértelmet és több beállítást igényel az a nyomáskapcsoló. A kikapcsolási nyomást úgy célszerű beállítani, hogy öntözéskor, az első bekapcsolás után ne kapcsoljon ki a nyomáskapcsoló (azaz akkor, amikor épp vizet vételezünk). Ha azonban befejeztük az öntözést, akkor mindenképp ki kell kapcsolnia a nyomáskapcsolónak. Ezeket szerencsére a digitális nyomáskapcsolón egyszerűen be lehet programozni. A beszereléskor a szakember ezt biztonsággal el tudja végezni.

A felelős és tudatos vízhasználat része az is, hogy minél takarékosabb módon öntözünk. Az úgynevezett csepegtető öntözőrendszerekben is használható a házi vízmű, ám itt is figyelni kell arra, hogy minél nagyobb legyen a hidrofor tartály, tehát minimum 150-200 literes, de lehet ennél nagyobb is.

A vezetékes vízzel való locsolást minél hamarabb el kellene felejteni, mert az ivóvíz hihetetlenül nagy kincs. Ha kutat nem is tudunk fúratni a kertbe, ezen kívül más víztározási lehetőségünk is van. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű esővizet tartályokba gyűjthetjük, ahonnan utána szintén szivattyú segítségével az öntözőrendszer veheti a vizet. (Vagy mi saját magunk, ha kannával locsolunk).

Ha nem megfelelő a nyomás a házban

A harmadik eset, amikor hasznát vehetjük egy házi vízműnek, az a nem megfelelő nyomás. Nincs annál bosszantóbb, mikor hajmosás vagy egyszerű tusolás közben egyszerűen elmegy a nyomás, mert valaki egy másik helyiségben engedett magának egy pohár vizet. Arról nem is beszélve, hogy az elégtelen nyomással operáló vízhálózatban el kell felejteni a párhuzamos vizes tevékenységeket. Például a zuhanyzást és a mosogatást. Egy házi vízműben a nyomáskapcsoló érzékeli azt, ha változik a nyomás és ennek megfelelően hozza működésbe a szivattyút vagy a kompresszort.

Egy megfelelően beépített házi vízmű tehát egyenletes nyomást biztosít még a vidéki házakban, kis nyaralókban is. Láthattuk tehát, hogy milyen sokoldalúan lehet felhasználni a házi vízművet, arra azonban figyeljünk, hogy minőségi darabot válasszunk. Egy Pentax házi vízművet már 100-120 000 Ft körül találhatunk. Az öntöttvas szivattyúház, valamint a rozsdamentes tengely a garancia arra, hogy párás környezetben is sokáig működőképes maradjon a házi vízmű.