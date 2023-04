Adóvisszatérítés: százezrek járhatnak vissza, íme a jogosultságok (x)

Ha az elmúlt 5 évre érvényesíthető a visszatérítés, akár 500 ezer forint körüli összeget is igényelhetünk.

Személyi jövedelemadó bevallást minden év májusáig azoknak a személyeknek kell készíteni, akiknek valamilyen jövedelme keletkezett az előző naptári évben. Ez a jövedelem származhat munkabérből, nyereményből, befektetésből, valamilyen ingó vagy ingatlan eladásából, örökségből és sok más forrásból is. Az előző évi összes személyes jövedelmünket az adóhatóság tudomására kell hozni, hogy abból ellenőrizni tudják az év közben havonta levont adóelőlegek jogszerűségét. Ezt az adóhatóság a munkáltató által korábban rendelkezésére bocsátott adatok alapján ellenőrzi és – helyettünk, állampolgárok helyett – elkészíti az adóbevallást, amelyben megállapítja az előző évi személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségünk mértékét. Ha valaki május 20-ig elfogadja az adóhatóság által készített bevallást vagy nem tesz rá észrevételt, akkor az véglegessé válik. Az adóhatóság csak azokat az adatokat veszi figyelembe, amelyeket a munkáltatók (kifizetők) a tudomására hoznak. Gyakran előfordul, hogy nem jutnak el az adóhatósághoz azok az információk, amelyek a adófizetési kötelezettség mértékét csökkenthetik.

Százezreket kaphat vissza, akinek jár az adókedvezmény Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

Kiket illet adókedvezmény?

A gyermeket nevelő személyeknek, 4 gyermekes anyáknak, első házasoknak és krónikus betegséggel vagy súlyos fogyatékossággal élő személyeknek járhat visszatérítés. A négy gyermekes anyák jelentős adókedvezményhez juthatnak 2020-tól. Az az édesanya, aki négy gyermeket szült, függetlenül attól, hogy a gyermekei hány évesek (akár nagykorúak is lehetnek), nem fizet SZJA-t. Ha az anya jövedelemmel rendelkezik, – mivel adót nem fizet –, járulék-kedvezményt érvényesíthet, ha egyébként családi pótlékra jogosult.

Az első házasok kedvezménye – ami bejegyzett élettársakra is alkalmazható – havonta 5000 forint adókedvezményt jelent házaspáronként. 2015-től az jogosult rá, akinek ez az első házassága. A házasságkötéstől számított 2 évig jár a kedvezmény.

A gyermekes családoknak, a családi adókedvezményt, családi járulékkedvezményt igénybe vevő magánszemélyeknek kevesebb személyi jövedelemadót kell fizetniük. A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkenti. A kedvezmény mértéke attól függ, hogy valaki hány gyermek (kedvezményezett eltartott) után jogosult családi pótlékra. Egy eltartott esetén havonta 10 000 forint, évente 120 000 forint az adómegtakarítás, két eltartott esetén havonta 40 000 forint, vagyis évente 480 000 forint az adómegtakarítás, míg három (és minden további) eltartott esetén havonta 99 000, évente 1 188 000 forint adómegtakarítás érhető el. Ha több gyermekes családoknál év közben munkahelyváltás történik, gyakran előfordul, hogy az államnál maradnak az adóforintok és nem teljes mértékben érvényesítik az összes kedvezményt.

Rengeteg olyan tartós állapotú betegséggel vagy fogyatékossággal élő ember van Magyarországon, akik az egészségi állapotuk miatt adókedvezményre jogosultak. Gyakori betegségfajták is adnak lehetőséget adókedvezményre, de vannak, akik nem is tudnak erről. A látássérültek, hallássérültek, mozgásszervi fogyatékosok, daganatos betegek, emésztőrendszeri és bélrendszeri betegségekkel élők, cukorbetegséggel, diabetes-sel élők, endometriosisban szenvedők is érvényesíthetnek adókedvezményt, aminek összege havonta 10 000 forint. Ez összesen 120 000 forintot jelentett 2022-ben. Az adókedvezményt az aktuális évi minimálbér 5 százalékában maximalizálják. Vagyis aki idén szerzi be orvosától az igazolást, és kiderül, hogy már az elmúlt 5 évre is érvényesíthető nála a kedvezmény, az akár 450-500 ezer forint körüli összeget is vissza tud igényelni.

Mi jár nekem?

– Mindenképpen célszerű ellenőrizni a NAV által elkészített SZJA bevallást, hogy abban valóban érvényesül-e a minket megillető adókedvezmény. Ha ebben nem vagyunk biztosak, úgy a talalt-penz.hu weboldalon minden szükséges segítséget megkapunk – tudjuk meg Rosta Zoltán adószakértőtől, aki elmondja, hogy az adóvisszaigénylést is elintézik helyettünk, ha szeretnénk. Nincs más teendőnk, csak regisztrálni kell a talalt-penz.hu-n. Ott nyilvántartásba kerülünk, majd ki kell töltenünk egy adatlapot. A szakértők ezután megvizsgálják, mennyi adót tudnak nekünk visszaigényelni. Csak akkor fizetünk megbízási díjat, ha adóvisszatérítés történik. A NAV 30 napon belül utalja az ügyfél bankszámlájára a visszajáró pénzt, amely akár az 500 ezer forintot is elérheti. Ha valaki telefonon szeretne tájékoztatást, a szakértők szívesen válasznak a kérdésekre.

A regisztrációt IDE KATTINTVA végezhetjük el.