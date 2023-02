A konvektor új élete – Most akár spórolhat is vele! (x)

Az Európai Unió – energiahatékonysági és környezetvédelmi szempontokat mérlegelve – 2018-ban szigorította a konvektorokra vonatkozó követelményeket, azóta csak korszerű, vezérléssel ellátott konvektorokat lehet felszerelni és beüzemelni.

Magyarországon több százezer gázkonvektor található, melyek aktív használatban vannak. Ezek többsége 30-40 éves, hagyományos szerkezet, amelyek nem az új technológia szerint készültek. Ezek teljesítménye ugyan magas, de mivel korlátozottan szabályozhatók, gyakran vagy alul- vagy túlfűtenek. Ez nemcsak az optimális hőmérséklet fenntartása, hanem a gázfogyasztás és így a fűtésszámla szempontjából sem kedvező.

Fotó: MVM NEXT

Az MVM Next azoknak a gázkonvektor-tulajdonosoknak nyújt kedvezményes vásárlási lehetőséget, akiknek nincs módjuk a régi konvektort korszerűbb, szabályozható típusúra cserélni. A régi konvektorhoz egyszerűen csatlakoztatható vezérlőeszközzel és termosztáttal megoldható a konvektor szabályozása. Az alapcsomagban manuálisan szabályozható és könnyen kezelhető digitális termosztát van, míg a wifis csomagban lévő eszközökkel akár távolról, például egy mobiltelefonról is beállítható a lakás ideális hőmérséklete.

Az MVM Next a csomagokhoz most jelentős árkedvezményt biztosít. Sőt! A weboldalon található egyszerű kalkulátor segítségével bárki az otthonára szabva megnézheti a konvektorszabályozással elérhető megtakarítást is. A megtakarítás mértékét befolyásolja a lakás mérete, a lakók száma, hogy mire használnak még vezetékes gázt, illetve természetesen a lakók személyes preferenciái és szokásai is. Viszonyításképpen: egy 80 négyzetméteres, 2,5 szobás otthonban 3 szabályozható konvektorral egy év alatt kb. 15% gázfogyasztás-csökkentést lehet elérni.

Ugyan vélhetően már kevesebb van hátra az idei télből, mint amennyi eltelt, de érdemes előre gondolkodni. A kedvezményes termékek a készlet erejéig érhetők el.