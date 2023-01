Legális-e, ha felvesszük a telefonbeszélgetést? (x)

A nagy tavaszi Android-lekapcsolás

Sokan meglepetéssel olvasták májusban, hogy a Google Play áruházból kitiltják a hívásrögzítő alkalmazásokat, pedig – mint ahogy az később a cikkből kiderül – a rivális iPhone évek óta igyekszik megnehezíteni, hogy tulajdonosai felvegyék beszélgetéseiket. Bár sok régebben letöltött alkalmazás még most is működik, az Android kimondott célja, hogy előbb-utóbb minden kiskaput bezárjon. Így ha most még egyszerűen fel is tudjuk venni a hívásokat – akár úgy, hogy nem a hivatalos áruházban, hanem valamelyik alternatív portálon szerezzük be rögzítőnket –, a helyzet még az idén megváltozhat.

Felvehetjük a telefonbeszélgetéseket?

A Play áruházban találhatunk ugyan alkalmazásokat, de ha megnézzük az értékeléseket, láthatjuk, hogy ezek valójában nem segítenek: sokszor például csak a saját hangunkat hallhatjuk vissza, vagy akár semmit sem.

iPhone: a Hangjegyzetek app nem segít

Az iPhone-ban könnyen rögzíthetjük gondolatainkat a Hangjegyzetek alkalmazással, azonban ha telefonálunk, a felvétel megáll. A letölthető alkalmazások szintén a Hangjegyzetek segítségével rögzítenek, így alapesetben ezek sem jelentenek megoldást.

De mit mond a jog?

Magyarországon a helyzet igen egyszerű: csak akkor vehetjük fel a beszélgetésünket valakivel, ha ehhez ő maga is hozzájárul.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közleményében ez áll:

"I./1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Az Infotv. 3. § 2. pontja alapján személyes adat a hang, valamint a hangfelvétel. Az emberi hang a személyiség megnyilvánulása, amely alapján azonosítható, és amelyből következtetések vonhatóak le rá nézve. A hang rögzítése által szükségszerűen adatkezelés valósul meg, melynek szabályait az Infotv. tartalmazza. Személyes adat az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Hangfelvétel készítésének jogalapja tehát a fentiek tükrében vagy az érintett előzetes tájékoztatását követő hozzájárulásán alapulhat, vagy pedig kötelező adatkezelés formájában valósulhat meg. Amennyiben nem kötelező adatkezelés írja elő a hangfelvétel készítését, úgy az érintett előzetes tájékoztatásán alapuló hozzájárulása szükséges ehhez. "

A hangfelvétel tehát személyes adatnak minősül, így ha valaki beleegyezés vagy engedély nélkül rögzít egy beszélgetést, az akár személyiségi jogot is sérthet. A félreértések elkerülése érdekében érdemes mindig a hívás elején jelezni, hogy szeretnénk felvenni a beszélgetést. Ha a másik fél ehhez nem járul hozzá, a felvételt azonnal meg kell szakítani.