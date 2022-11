Mitől olyan közkedveltek a Nike Air Max sportcipők? (x)

1987-es megjelenéskor a brand híres és jól látható párnázórendszere forradalmi technológiával készült. Van valami egészen lenyűgöző a Nike Air Max cipőben; a szokásosan „buboréknak” is nevezett Nike Air Max párnázása a mindennapi divatban hamar kötelező tartozékká vált, míg a sport világában továbbra is megbíznak benne.

A Nike Air Max múltja és jövője

A 2000-es években a vásárlók a múlt Nike Air Maxeit keresték, az olyan több évtizedes modellek tekintetében, mint a Nike Air Max 1, az Air Max 90 és az Air Max 95, melyek a 21. században újra kedvencekké váltak. Tulajdonképpen a cipőkultúra szilárd alapjainak részei; igaz, a márka az elmúlt években folyamatosan új rétegekkel bővítette a Nike Air Max hagyatékát. Az Air Max 270 például nagyon jó példája annak, hogyan alkothat a vállalat egy klasszikust a modern időkben. A Nike az Air Max Dawn tekintetében innovációval kapcsolatos rendületlen kitartását, egyben hagyományhű lojalitását mutatja.

Fókuszban a légáteresztő képesség

A Nike Air Max cipő felső részét úgy tervezték, hogy megakadályozza az izzadság felhalmozódását. Ez a különleges anyag futás közben megfelelő szintű légáramlást tesz lehetővé. Ez jelentős előrelépés az Air Max tavalyi légáteresztő, de amolyan egyedi modelljéhez képest. A cipő hálós kialakítása lehetővé teszi, hogy különféle éghajlati viszonyok között viselhető legyen, de a legjobb oldala a melegebb területeken jelenik meg, ahol a légáramlás a legfontosabb szempont.

A Nike Air Max ezen modellje által nyújtott kényelem határozottan felülmúlja az értéket. Az Air Max 17 kialakításához használt anyagok lehetővé teszik, hogy a cipő más modelljeinél magasabb szintű kényelem legyen elérhető. A termék felső részének léghálója és a flywire anyag hiánya lehetővé teszi a cipő viselését anélkül, hogy az anyagok kapcsán kényelmetlenséget éreznénk. A cipő talpa úgy készült, hogy elősegítse a hajlékonyságot és az alakíthatóságot. Annak ellenére, hogy a talpát alkotó anyag szilárdabbnak számít, testhezálló szintű kényelmet biztosít viselőjének. A cipő egy hosszúkás nyelvet is tartalmaz, amely tovább emeli a típus komfortját.

A cipőnek tökéletesen kell passzolnia a lábunkhoz, és védelmet nyújtania a csúszás ellen, emiatt a hagyományos fűzős modell remek választás sétához vagy intenzív futáshoz.

A többféle stílusú Nike Air Max lábbelik

A Nike Air Max stílusa rendkívül sokoldalú, és ez a tulajdonsága nem vész el a típusokban. A cipőt több különböző színkombinációban hozták létre, így viselői sokféle szín közül választhatnak. A Nike Air Max vékony szabása lehetővé teszi a cipő viselését aktív környezetben és azon kívül is – ez azt jelenti, hogy a cipő hétköznapi és sportos ruhával is kényelmesen hordható. A cipő talpának látszólag átlátszó anyaga egyfajta futurisztikus megjelenést is ad, ami néhányunk számára további pluszt is jelenthet.

Vásárlás előtt

A Nike márkát jól ismerjük, és megbízunk a termékekben. A kifogástalan minőségű ruházati cikkek kényelmesen használhatók, és tisztításuk sem okoz gondot.

Ugyanakkor legyünk nagyon óvatosak, amikor online szeretnénk Nike cipőt rendelni, mivel sok rossz minőségű sportcipő található a piacon. Érdemes meggyőződni róla, hogy a kiskereskedő vagy online áruház a Nike hivatalos kereskedője. Ha biztosra mennénk – mert bizony a prémium modellek költségesek, közel 30 ezer forintért kaphatóak az internetes boltokban –, akkor inkább vásároljunk Nike Air Max cipőt a márka hivatalos forgalmazójánál.