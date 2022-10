Szeretné megőrizni unokájának a szülei kertjét Radványi Dorottya (x)

A Duna műsorvezetője nyughatatlan embernek tartja magát, mindig több dologgal foglalkozik egyszerre, a kert viszont az a hely, ahol képes elmélyülni egyetlen tevékenységben. Erkélyén nevelt növényei mellett mindig ténykedett szülei, sőt már nagypapája kertjében is.

– Legutóbb még nem nekem kellett ősszel foglalkozni a telekkel, de most hogy megörököltem, már ez a feladat is rám hárul. Az őszi teendőkön túl azt tervezem, hogy veteményest is létrehozok, gyümölcsfákat is ültetek, és unokámnak is szánok egy fát – árulta el Radványi Dorottya, aki arra törekszik, hogy megőrizze szülei örökségét unokája számára is.

Fotó: Radványi Dorottya

A tervezésben segítsége is van, hiszen az Almárium állandó szakértőitől kert-és növényápolással kapcsolatos tippeket is kap.

– Nagyon örültem, amikor az egyik adásban éppen arról volt szó, hogy télen is lehet a virágos ládákba ültetni például mángoldot, és mindig örömmel hallgatom az egészséges táplálkozással kapcsolatos szakértői tanácsokat is – mondta az Almáriumban heti rendszerességgel visszatérő szakértőkről. A Duna délutáni magazinjában újdonság, hogy állandó műsorvezető-párosok köszöntik a nézőket. Radványi Dorottya elmondta, Banner Gézával nagyon harmonikus a munkakapcsolatuk, mindig megbeszélik, kihez melyik téma áll közelebb és egymást támogatva segítenek, hogy jó és informatív beszélgetések szülessenek.