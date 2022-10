Fodor Imre kisfia első osztályos lett (x)

Az iskolakezdés minden kisgyerekes család életében mérföldkő, különösen, ha a szülők első gyermeküket indítják el az első osztályba. Ezzel a torokszorító, mégis izgalmas érzéssel találkozott először Fodor Imre, a Duna megújult Család-barát című magazinjának műsorvezetője, aki a meghívott szakértőknek köszönhetően gyermeknevelési tanácsokkal is gazdagodik adásról adásra.

– Vince fiam első osztályba lépett, és szerencsére ügyesen veszi az akadályokat. Egy évet már járt iskola-előkészítőbe, ahol fokozatosan hozzászoktatták a tanulás rendszeréhez. Sokat számít fejlődésében az is, hogy rendszeresen sportol – ebben pszichológus is megerősített. A Család-barát adásaiban állandó szakértők segítenek bennünket eligazodni a mindennapokban: többek között a gyereknevelés témakörében is tanácsokat adnak. Ezek a szakmai útmutatások nemcsak a nézőknek hasznosak, hanem sokszor nekünk, műsorvezetőknek is – emelte ki a Család-barát idei újdonságát Fodor Imre, akivel hamarosan a Duna grandiózus showműsorának új évadában is találkozhatnak a nézők, hiszen még idén visszatér a Csináljuk a fesztivált!