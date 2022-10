Akár további 11%-ot spórolhatunk most az ALDI-val (x)

Az ALDI-val mindig spórolhatunk. Folyamatosan megújuló szuper ajánlatainak, nagy kiszerelésben elérhető (ezért alacsonyabb egységáras) termékeinek, és rendkívül jó ár-érték arányú saját márkás árucikkeinek köszönhetően könnyű vele a pénztárcabarát bevásárlás. A felkészülés pedig egyszerű: bevásárlólista helyett csak át kell böngészni az áruházlánc weboldalát vagy applikációját. És most az ALDI még meg is ajándékoz minket! Nagybevásárlásaink után kuponokat kapunk, amiket bármelyik ALDI üzletben, illetve ALDI Online bevásárlásaink során felhasználhatunk.

Fotó: ALDI

Spóroljunk most még többet – az ALDI-val!

Az ALDI-val közösen igazán egyszerű a spórolás, de most még jobban megéri, hiszen az áruházlánc október 21-én és 22-én különleges ajándékkal is kedveskedik! Az üzletekben vagy online történő vásárlások során – 30 000, illetve 35 000 forintot elérő vásárlás esetén – 2500, illetve 4000 forintos kupont ad ajándékba. A kupon 2022. október 30-ig váltható be bármelyik magyarországi ALDI áruházban, illetve az online kuponokat a kiszállítás idejétől számított 7 napon belül – a ROKSH-on keresztül – tudjuk újabb ALDI termékek vásárlására felhasználni. A kuponakciót megelőzően az aldi.hu oldalon olvashatunk a részletekről.

Fotó: ALDI

Megéri a saját márkás termékeket választani

Az ALDI kínálatának 80%-át saját márkás termékei teszik ki, amelyek kiváló minőségük mellett vonzó áraikkal is várnak bennünket. Az ALDI saját márkás termékeivel – a márkatermékekhez képest – akár 20-30%-os árelőnyre is szert tehetünk.

Spóroljunk még többet – az ALDI-val!