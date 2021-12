Igényes lakások, kiszámítható költségek (x)

Ezt kínálja a Professional Premium Property Zrt. Budapesten. Lakásokat, saját fürdőszobás lakrészeket, szobákat. A fiatalok imádják, hogy kitűnő állapotú, magas szinten felszerelt helyen élhetnek, ahová tényleg már csak beköltözni kell. Hiszen egy új életet kezdő, akár tanuló, akár a munka világába becsöppenő fiatal számára az olyan kiadások, mint a kis- és nagy háztartási gépek, legyen az egy mosógép, mikró vagy tévé, nem csak nagy költségek, de voltaképp feleslegesek is. Hiszen amikor új, saját lakásba költöznek a fiatalok, nem biztos, hogy ezek a berendezések megfelelőek lesznek a későbbiekben. Ráadásul sok kicsi sokra megy, az ilyen gépek beszerzése bizony igencsak megterheli a pénztárcát.

Idén elmaradt a nagy albérletroham a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után, a koronavírus-járvány ugyanis átrendezte az egész budapesti albérletpiacot. A szakértők számításai szerint a 2020-ashoz képest 2-3 százalékkal emelkedtek idén az albérletárak, melyek viszont a járvány kitörése után 30-50 százalékkal bedőltek, különösen Budapest belvárosában.

OKOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

Hogy mi volt ennek az oka? Az, hogy eltűntek a külföldi turisták, akik még most sem tértek vissza. A kínálat tehát széles, a kereslet pedig szűkösebb. A szakértők szerint rá is fért már a piacra egyfajta átrendeződés, hisz évek óta tendencia volt, hogy a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után megindult a roham az albérletekért, és akár perceken is múlt a lakások sorsa. Nem volt tehát gondolkodási idő, azonnal cselekedni kellett.

Mára azonban ez a helyzet megváltozott. Minőségi kínálat van, és a kereslet is kezd ébredezni. Az internetes csoportok és oldalak tele vannak kiadó lakásokkal, azonban nem mindegy, hogy az adott ingatlan milyen állapotban van, kötnek-e szerződést, milyen jogai vannak a bérlőnek. Az alberletbudapest.hu kínálatában olyan lakások, lakrészek és szobák találhatók, melyek mind kiváló állapotban várják új lakóikat. Ami nagyon fontos, hogy szerződéssel, számlával, ami még mindig igen ritka az albérletpiacon. És igen hasznos is, hiszen a pályakezdő fiatalok, vagy a munkába újra visszaállók igényelhetik a lakhatási támogatást, ami 12 hónapig 100 forintos segítséget jelent. Viszont ezt számlákkal kell igazolni.

MINŐSÉGI KÍNÁLATTAL

Ideális lakásokat kínálnak a fiataloknak, luxusszinten felszerelve, gépesítve, nem csoda, hogy az ügyfelek 99 százaléka elégedett a szolgáltatás minőségével. Ha pedig valami elromlik, tönkremegy, akkor nem a bérlőnek kell szerelőt keresnie, vagy maga megoldani a problémát, hisz az erre szerződött szakemberek azonnal intézkednek. Ugyanígy, hibátlanul kapják meg az új bérlők a lakást, nem az előző bérlő romjain kell élni.

Aki pedig nem szeretne, vagy anyagilag nem engedheti meg magának, hogy egyedül béreljen egy lakást, annak a lakótárs-keresésben is segítenek. Persze ezt szigorú szűrők alapján teszik, hogy minimalizálják a konfliktuslehetőséget. Hiszen egy új élethelyzet új szokások kialakításával, és alkalmazkodással is jár. Azonban nem mindegy, hogy mindez milyen mértékű.