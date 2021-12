A Hankook Kinergy 4S 2 lett a legjobb abroncs az Auto Expressz 2021-es tesztjén (x)

A Hankook prémium gumiabroncsgyártó egy egész évben használható, a különböző időjárási és hőmérsékleti viszonyokhoz tökéletesen alkalmazkodó speciális abroncsot fejlesztett ki a Kinergy 4S 2-t. A Kinergynek ez már az ötödik generációja így ez az abroncs kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújt. Az abroncsot a minőségre és a költséghatékonyságra odafigyelő autósoknak fejlesztették ki, akik szeretnének végre megszabadulni a félévenkénti abroncscserétől és vágynak a biztonságos közlekedésre. Manapság egyre változékonyabb az időjárás, így a közlekedés túlsúlya a városi közlekedésben nyer teret.

Ezzel az abronccsal remek alternatívát kínálnak az autósoknak, akik egész évben vágynak az egyszerű, ám biztonságos és költséghatékony közlekedésre. A hópehely szimbólumot már 2018 január óta kötelező feltüntetni, így a Kinergy legújabb négyévszakos abroncsára is felkerült. Az egész évben használható abroncs egyesíti a gumiabroncsok nyári és téli tulajdonságait anélkül, hogy a hőmérséklet okozta teljesítménycsökkenés bekövetkezne. Nagy biztonságot nyújt a nedves, száraz és havas körülmények között. A V alakú egymásba illeszkedő futófelületi blokkok miatt még hideg időben is számíthatunk a menetstabilitásra. A négyévszakos abroncson extra széles barázdák találhatók, amelyek segítik, hogy a víz - még heves esőzés esetén is - oldalra távozzon a kerekek alól. Ez a tökéletes vízelvezetőrendszer megakadályozza az aquaplaningot és hatékonyan vezeti el a latyakot a futófelülettől. A Kinergy 4S 2 futófelülete nagy sűrűségű szilika-polimer kompozitból áll, amely természetes olajok és gyanták keveréke, olyan arányban, hogy kiváló tapadást tudjon biztosítani.

A Hankook Kinergy 4S 2 személygépkocsi abroncsa az Auto Express által végzett teszten a legjobb négyévszakos abroncsként végzett. Az autós magazin a teszteket németországi és finnországi autópályákon végezte el. Azautós magazin a teszt során 9 abroncsot vizsgált, köztük a Hankook négyévszakos abroncsát is. A 2021-es évben a Hankook már másodszor kapott elismerést, hiszen a nyári tesztsorozatban a Ventus S1 evo 3-mal végzett kiemelkedő helyen.

A négyévszakos abroncs az aquaplaning teszt során kiemelkedő helyen végzett, ami nem meglepő hiszen több mint 20 éve, hogy megkezdték a négyévszakos abroncsok gyártását. Az elmúlt évtizedekben hatalmas tapasztalatra tettek szert, amely tapasztalatokat minden egyes új generáció gyártása során figyelembe veszik. A Kinergy abroncsát a megrendelők a vásárlói értékelések során 4,5 ponttal jutalmazták a maximum 5-ös pontszámból.

Több visszajelzést is kaptak, hogy havon nagyon jó teljesítményt nyújt az abroncs. Az elégedett vásárlói visszajelzések és a sikeres teszt biztos támpontot ad azoknak, akik éppen négyévszakos abroncs vásárlása előtt állnak. A négyévszakos gumik beszerzését nem érdemes halogatni. Amennyiben az időjárási körülmények és a vezetési szokásaink lehetővé teszik, úgy minél előbb vásároljuk meg az abroncs szettet.