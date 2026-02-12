Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Zelenszkij terve súlyosan sérti Magyarország érdekeit!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 15:58
Zelenszkij tervével kapcsolatban Gulyás Gergely a mai kormányinfón elmondta, Magyarországnak továbbra is ki kell tartani a háborúellenes álláspontja mellett, még akkor is, ha Brüsszel mindent megtesz azért, hogy a magyarok ne tudják elmondani a véleményüket.

A Politico Zelenszkij és az Európai Bizottság közös tervét nyilvánosságra hozta. Ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a terv két szempontból is sérti Magyarország érdekét, valamint a magyar választásokba való beavatkozás szándékát is mutatja.

Zelenszkij és EU vezetőinek célja, hogy a magyar baloldalt, tehát a Tisza pártot juttassák hatalomra. Másrészt pedig meg akarják szüntetni az egyhangúságot az Európai Uniós döntéshozatalban. 

Ez Magyarország véleményének figyelmen kívül hagyását tenné lehetővé. 

– mondta Gulyás Gergely, majd hozzátette, hogy ebben a helyzetben Magyarországnak teljes meggyőződése, hogy a béke pártján kell állnunk és béketörekvéseket kell támogatni.

Az öt pontból álló Zelenszkij-terv ezeket tartalmazza:

  1. A terv első pontja, hogy Ukrajna már a háború alatt letárgyalja a csatlakozást, hogy 2027-re készen álljon az uniós tagságra.
  2. A terv második pontja, hogy Ukrajna már a csatlakozáshoz szükséges reformok tényleges végrehajtása előtt belép az Unióba 2027-ben.
  3. A terv harmadik pontja, hogy Magyarországon megbukik a nemzeti kormány, és a Tisza Párt adja áldását erre a tervre.
  4. A negyedik pont, hogy sikerül rávenni Trumpot, hogy támogassa Ukrajna uniós tagságát.
  5. Az ötödik pont, hogy eltörlik a tagállami vétót.

 

