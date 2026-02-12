Zelenszkij terve súlyosan sérti Magyarország érdekeit!

A Politico Zelenszkij és az Európai Bizottság közös tervét nyilvánosságra hozta. Ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a terv két szempontból is sérti Magyarország érdekét, valamint a magyar választásokba való beavatkozás szándékát is mutatja.

Fotó: AFP

Zelenszkij és EU vezetőinek célja, hogy a magyar baloldalt, tehát a Tisza pártot juttassák hatalomra. Másrészt pedig meg akarják szüntetni az egyhangúságot az Európai Uniós döntéshozatalban.

Ez Magyarország véleményének figyelmen kívül hagyását tenné lehetővé.

– mondta Gulyás Gergely, majd hozzátette, hogy ebben a helyzetben Magyarországnak teljes meggyőződése, hogy a béke pártján kell állnunk és béketörekvéseket kell támogatni.

Az öt pontból álló Zelenszkij-terv ezeket tartalmazza: