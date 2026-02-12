Zelenszkij terve súlyosan sérti Magyarország érdekeit!

A Politico Zelenszkij és az Európai Bizottság közös tervét nyilvánosságra hozta. Ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a terv két szempontból is sérti Magyarország érdekét, valamint a magyar választásokba való beavatkozás szándékát is mutatja.
Zelenszkij és EU vezetőinek célja, hogy a magyar baloldalt, tehát a Tisza pártot juttassák hatalomra. Másrészt pedig meg akarják szüntetni az egyhangúságot az Európai Uniós döntéshozatalban.
Ez Magyarország véleményének figyelmen kívül hagyását tenné lehetővé.
– mondta Gulyás Gergely, majd hozzátette, hogy ebben a helyzetben Magyarországnak teljes meggyőződése, hogy a béke pártján kell állnunk és béketörekvéseket kell támogatni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.