Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Rómeó, Tódor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

V. Németh Zsolt: Létkérdésekre csak a Fidesz tud megfelelő választ adni

magyarország
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 12:10
szombathelyHáborúellenes Gyűlés
Az államtitkár voksolásra buzdított a Háborúellenes Gyűlésen.

A fideszes országgyűlési képviselő a beszéde elején elmondta, hogy 30 évvel a délszláv háború után ismét a létkérdéseink közé emelkedett a háború. V. Németh Zsolt szerint hatalmas a nyomás, hogy mi is legyünk részese ennek a háborúnak, mindezt úgy, hogy nekünk semmi közünk ehhez a konfliktushoz.

V. Németh Zsolt
V. Németh Zsolt Fotó: mw / 

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy ennek a nyomásnak csak a Fidesz akar és tud ellenállni.

Szerinte a háború mellett létkérdés továbbá, hogy Magyarország megmarad-e magyar országnak. Ehhez meg kell őriznünk a falvainkat, nem szabad beengednünk illegális bevándorlókat. V. Németh Zsolt szerint e tekintetben is a Fidesz a biztos választás. 

A féktelen genderőrületnek is gátat kell szabni, mert a gyermekeink és unokáink számára az anyának és az apának ugyanazt kell jelentenie, mint amit a szüleinknek jelentettek. Az imént felsoroltak mind létkérdések, amelyekre csak a Fidesz képes olyan válaszokat adni, amelyek egybe csengenek a magyar emberek érdekeivel. 

A politikus szerint mind ehhez az kell, hogy nyolcadszorra is nyerjenek. Elmondta: az ellenfélnél senki nem az, akinek mutatja magát, így a korábban megszerzett rutin nem lesz elegendő a győzelemhez. V. Németh Zsolt mindenkit arra buzdított, hogy április 12-én menjen el szavazni, és akkor újra az ország egyik legnagyobb győzelmét érheti el a Fidesz-KDNP szövetség. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu