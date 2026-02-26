Üres bölcsők országa lett Ukrajna: brutális demográfiai válságot okozott a háború

Ukrajna a világ egyik legsúlyosabb demográfiai válságát éli át a háború miatt. A nemzetközi sajtó, köztük a CNN és a Reuters is arról számolt be, hogy az utóbbi négy évben a születésszám drámai mértékben visszaesett. A vezető demográfusok becslései szerint a termékenységi ráta a kritikus szint alá zuhant: ma egy ukrán nő élete során átlagosan kevesebb mint egy gyermeket hoz világra. Ez messze elmarad a népesség fenntartásához szükséges szinttől, de még az európai és amerikai átlagtól is - írja a Ripost.

A háború miatt nem vállal gyereket az ukránok többsége Fotó: AFP / AFP

A számok könyörtelenek: fél év alatt 86 ezer születésre 249 ezer haláleset jutott. Ez nem pusztán statisztikai adat, hanem egy ország lassú, fájdalmas fogyása.

A válság okai egyértelműek: a frontokon százezrek haltak meg vagy sebesültek meg, az elesettek jelentős része fiatal, családos férfi volt. A háború miatt özvegyek és árvák tízezrei maradtak hátra, a jövőbe vetett bizalom pedig megrendült. Közben mintegy 5–6 millió ukrán állampolgár hagyta el az országot, többségük nő és gyermek. Sokan Németországban, Lengyelországban és más európai országokban találtak ideiglenes vagy végleges menedéket. A becslések szerint akár 1,7–2,7 millió ember végleg külföldön maradhat, és a háború után további százezrek dönthetnek úgy, hogy nem térnek vissza. Ez különösen súlyosan érinti a fiatal, képzett nőket, akiknek hiánya a jövő generációit is megfoszthatja a megszületés lehetőségétől.

Kiderült: a háború nemcsak a születések számát vetette vissza, hanem a várható élettartamot is drámaian csökkentette. A férfiak átlagos élettartama a háború előtti 65,2 évről 57,3 évre esett vissza 2024-re, a nőké 74,4-ről 70,9 évre csökkent. Ilyen mértékű visszaesés békeidőben elképzelhetetlen lenne Európában.

Ez, vagyis a háborúból való kimaradás foglalkoztatja a magyar embereket is a leginkább. Pont ezért indított a kormány nemzeti petíciót, amelyet rengetegen töltenek ki.

A számok folyamatosan, meredeken emelkednek, a legutóbbi értesítések szerint már 350 ezren kitöltötték a Nemzeti Petíciót. A kitöltéssel megüzenhetjük, hogy nem akarjuk sem a háborút, sem Ukrajna működését finanszírozni, valamint nem hagyjuk, hogy eltöröljék a rezsicsökkentést.