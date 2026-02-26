Üres bölcsők országa lett Ukrajna: brutális demográfiai válságot okozott a háború

Ukrajna a világ egyik legsúlyosabb demográfiai válságát éli át a háború miatt. A nemzetközi sajtó, köztük a CNN és a Reuters is arról számolt be, hogy az utóbbi négy évben a születésszám drámai mértékben visszaesett. A vezető demográfusok becslései szerint a termékenységi ráta a kritikus szint alá zuhant: ma egy ukrán nő élete során átlagosan kevesebb mint egy gyermeket hoz világra. Ez messze elmarad a népesség fenntartásához szükséges szinttől, de még az európai és amerikai átlagtól is - írja a Ripost.
A számok könyörtelenek: fél év alatt 86 ezer születésre 249 ezer haláleset jutott. Ez nem pusztán statisztikai adat, hanem egy ország lassú, fájdalmas fogyása.
A válság okai egyértelműek: a frontokon százezrek haltak meg vagy sebesültek meg, az elesettek jelentős része fiatal, családos férfi volt. A háború miatt özvegyek és árvák tízezrei maradtak hátra, a jövőbe vetett bizalom pedig megrendült. Közben mintegy 5–6 millió ukrán állampolgár hagyta el az országot, többségük nő és gyermek. Sokan Németországban, Lengyelországban és más európai országokban találtak ideiglenes vagy végleges menedéket. A becslések szerint akár 1,7–2,7 millió ember végleg külföldön maradhat, és a háború után további százezrek dönthetnek úgy, hogy nem térnek vissza. Ez különösen súlyosan érinti a fiatal, képzett nőket, akiknek hiánya a jövő generációit is megfoszthatja a megszületés lehetőségétől.
Kiderült: a háború nemcsak a születések számát vetette vissza, hanem a várható élettartamot is drámaian csökkentette. A férfiak átlagos élettartama a háború előtti 65,2 évről 57,3 évre esett vissza 2024-re, a nőké 74,4-ről 70,9 évre csökkent. Ilyen mértékű visszaesés békeidőben elképzelhetetlen lenne Európában.
A Rivne megyében található Hoscsa település szülészeti osztálya szinte kiürült. Tíz évvel ezelőtt évente több mint 400 gyermek született itt, az elmúlt évben azonban mindössze 139. A közeli Szadove faluban bezárták az iskolát, mert csupán kilenc gyermek maradt a településen. Az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Demográfiai Intézetének előrejelzése szerint 2051-re az ország lakossága akár 25 millió főre is zsugorodhat, ami azt jelentené, hogy alig fél évszázad alatt Ukrajna csaknem a felére veszítheti el népességét.
Jelenleg mintegy 59 ezer gyermek él nevelőcsaládoknál vagy intézményekben vér szerinti szülei nélkül. A Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése, azaz KEGYES program keretében működő intézményekben olyan gyerekek élnek, akiknek nincs hova hazamenniük. Néhányuknak ott van a testvére, ami némi kapaszkodót jelent, de sokan teljesen egyedül maradtak. A gondozók igyekeznek szeretetet és biztonságot adni nekik, pótolni az űrt, amit a háború hagyott maga után. Amikor azonban lejár a műszak, és a nevelők hazamennek, a gyerekek gyakran sírnak. Nem tárgyakra vagy ajándékokra vágynak, hanem arra az ölelésre, ami nem múlik el este.
Az Ukrán Demográfiai és Szociális Kutatóintézet szakértője, Ella Libanova katasztrofálisnak nevezte a helyzetet. Szerinte a népesség hiánya hosszú távon rendkívül megnehezíti az ország gazdasági és társadalmi fejlődését. A háború nemcsak a jelen születésszámait csökkenti, hanem a jövő generációit is megtizedeli. Fiatal férfiak és nők haltak meg, sokan maradandó sérüléseket szenvedtek, és soha nem vállalhatnak gyermeket. Ez a veszteség nem pótolható gyors intézkedésekkel vagy anyagi támogatásokkal.
Vannak ugyan akik a légiriadók árnyékában is vállalják a gyereket és a gyereknevelést, de a számok azt mutatják: a háború árnyéka hosszú évtizedekre rávetülhet az országra.
