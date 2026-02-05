„Senki sem akar meghalni” – sírva hagyják el otthonaikat a háború elől menekülő ukránok

Több menetrend szerinti autóbusz is megállt Tavriszk településről, Ukrajna délkeleti részéről a Zaporizzsja városba érkező irányba. Néhány busz 50 kilométerre állt meg a várostól. A kis falu lassan kiürül, a lakosok számára ugyanis veszélyessé vált a településen tartózkodni – írja a Ripost.
A helyi hatóságok evakuáló buszokkal és önkéntesekkel segítenek a menekülő polgároknak. Az orosz erők Donyecket is célba vették, Zaporizzsja felé is nyomulni kezdtek. A lakosok közül néhányan összeomlottak attól, hogy el kell hagyniuk otthonukat.
Azt hittük, visszavezérlik őket [az oroszokat] és ennek az egésznek vége lesz. De mikor már rájöttünk, hogy ennél csak rosszabb lesz, jobbnak láttuk, ha elmegyünk
– nyilatkozta Marina Visnyeszka, egy 35 éves ukrán nő a Reutersnek. A lap beszámolója alapján az időseket segíteni kellett, voltak olyanok is, akik alig tudták a saját lábukon elhagyni a falut. A lakosok folyamatos félelemben élnek a dróntámadások és bombázások miatt, többségük belátta, hogy nem biztonságos a faluban maradni.
Ez ijesztő. Senki nem akar meghalni. Nem tudom, mennyi időm van még hátra, de ez a halál..?
– mondta könnyek között a Reutersnek egy 66 éves nő.
