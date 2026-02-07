"Tuti fénymásoló volt a jele az oviban" - Magyar Péter megint megkapta a magáét Rákay Philiptől

Szombathelyben nem lehet csalódni, úgy látom - lépett a színpadra a Háborúellenes gyűlések állandó házigazdája, Rákay Philip. Felidézte, hogy mi is történt a héten: többek között Donald Trump Orbán Viktort méltatta a közösségi oldalán.

Rákay Philip

Fotó: mw

Mindeközben Magyar Péter főnöke, Manfred Weber arról beszélt, hogy az az ő nagy álma, hogy olyan katonákat lásson Ukrajnában masírozni, akiknek a ruháját európai zászló díszíti. "Azt engedjük is el, hogy egy egészséges felnőtt férfi nem masírozó katonákról szokott álmodozni".

De beszélni kellett Magyar Péterről is, aki készített "egy szerelmes videót a Fidesz szavazókhoz".

"Nehéz idegileg bírni. Tananyag lesz egyszer orvostanhallgatóknak, az egészen biztos. Egészen szánalmas nézni, ahogy ez a nárcisz dagadó nyaki erekkel, elborult tekintettel elkönnyezi a videójában, hogy ő mennyire szereti a hazáját és a gyerekeit, és fogadkozik nekünk, fideszeseknek, hogy a Tisza majd a mi nagyszerű kormányunk is lesz. Szürreális az egész."

Philip feltette a kérdést: ha annyira vezet a Tisza, ahogy a balosok azt kánonban hazudják, akkor Magyar Péternek miért kell lemennie kutyába a fideszesek szavazatáért?

"Hát, Peti, kevés lesz ez, mint Sztálin elvtársban a kímélet" - összegezte, mivel senki sem akart a teremben inkább Magyar Péterre szavazni.

Orbán Viktor a héten bejelentette, hogy február 14-én megtartja sorrendben 27. évértékelőjét. 1999-ben tartotta az elsőt. Nem is kellett sokáig várni, "Brüsszelből fogott Péter" előkerült, követő üzemmódba kapcsolt és pánikszerűen bemondta, hogy egy nappal a miniszerelnök után ő is évet fog értékelni.

"Mennyire eredeti srác, nem? Tuti, hogy fénymásoló volt a jele az oviban".