"Tuti fénymásoló volt a jele az oviban" - Magyar Péter megint megkapta a magáét Rákay Philiptől

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 11:55
szombathelyHáborúellenes Gyűlésmagyar péter
Rákay Philip ismét nem kímélte Magyar Pétert a Háborúellenes gyűlésen.

Szombathelyben nem lehet csalódni, úgy látom - lépett a színpadra a Háborúellenes gyűlések állandó házigazdája, Rákay Philip. Felidézte, hogy mi is történt a héten: többek között Donald Trump Orbán Viktort méltatta a közösségi oldalán.  

Fotó: mw

Mindeközben Magyar Péter főnöke, Manfred Weber arról beszélt, hogy az az ő nagy álma, hogy olyan katonákat lásson Ukrajnában masírozni, akiknek a ruháját európai zászló díszíti. "Azt engedjük is el, hogy egy egészséges felnőtt férfi nem masírozó katonákról szokott álmodozni". 

De beszélni kellett Magyar Péterről is, aki készített "egy szerelmes videót a Fidesz szavazókhoz". 

"Nehéz idegileg bírni. Tananyag lesz egyszer orvostanhallgatóknak, az egészen biztos. Egészen szánalmas nézni, ahogy ez a nárcisz dagadó nyaki erekkel, elborult tekintettel elkönnyezi a videójában, hogy ő mennyire szereti a hazáját és a gyerekeit, és fogadkozik nekünk, fideszeseknek, hogy a Tisza majd a mi nagyszerű kormányunk is lesz. Szürreális az egész."

Philip feltette a kérdést: ha annyira vezet a Tisza, ahogy a balosok azt kánonban hazudják, akkor Magyar Péternek miért kell lemennie kutyába a fideszesek szavazatáért? 

"Hát, Peti, kevés lesz ez, mint Sztálin elvtársban a kímélet" - összegezte, mivel senki sem akart a teremben inkább Magyar Péterre szavazni. 

Orbán Viktor a héten bejelentette, hogy február 14-én megtartja sorrendben 27. évértékelőjét. 1999-ben tartotta az elsőt. Nem is kellett sokáig várni, "Brüsszelből fogott Péter" előkerült, követő üzemmódba kapcsolt és pánikszerűen bemondta, hogy egy nappal a miniszerelnök után ő is évet fog értékelni. 

"Mennyire eredeti srác, nem? Tuti, hogy fénymásoló volt a jele az oviban".

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
