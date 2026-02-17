Továbbra is fagyoskodnak a kijeviek

A karbantartók folyamatosan dolgoznak, de a városvezetés és a katonai közigazgatás közlése szerint vannak olyan épületek, ahol ebben a fűtési idényben már nem tudják helyreállítani a szolgáltatást. Kijevben sokan melegedőkben próbálják átvészelni az éjszakákat - írja a Magyar Nemzet.

Az ukrán fővárosban az infrastruktúrát ért korábbi támadások miatt több ezer lakás maradt fűtés nélkül Forrás: AFP

A kijevi katonai közigazgatás szóvivője egy televíziós interjúban közölte, hogy reggel kilenc órakor a korábban érintett 2600 épület közül még mintegy négyszázban nem állt helyre a fűtés. A Dnyiprói és a Darnyicai kerületben a csapásokat követően körülbelül 1100 lakótömb maradt fűtés nélkül, és a károk elhárítását ott egyelőre nem tudják megkezdeni – számolt be róla az Origo az Ukrinform forrásaira hivatkozva.

Kijevben sokan pokrócokba burkolózva, sötét lakásokban várják a következő napot Fotó: AFP

A szóvivő arról is beszélt, hogy külön kezelik azokat az eseteket, amikor a javítás alatt álló épületekben újabb károk jelentkeznek. Tájékoztatása szerint ez a már ismert adatokon felül további 200–300 házat érint. Közölte, hogy a két legsúlyosabban érintett kerületben sikerült biztosítani az alternatív fűtéshez szükséges áramot, és több mint kétszáz szerelőcsapat dolgozott a helyreállításon.

Ugyanakkor jelezte: vannak olyan épületek, ahol ebben a szezonban már nem lehet visszaállítani a szolgáltatást.

Sok család továbbra is áram és fűtés nélkül, hideg lakásokban éjszakázik. A városban több mint 1500 ideiglenes melegedőt nyitottak, ahol ételt és higiéniai csomagokat osztanak. A leginkább sújtott környékekre az utolsó tüzérségi támadás után élelmiszert is szállítottak.

Folyamatosan nő azoknak a száma, akik a melegedőkbe mennek.

Itt néhány órára fel tudnak engedni, feltöltik a telefonjaikat, majd rövid pihenő után visszatérnek a kihűlt lakásokba.

A mozgáskorlátozott emberek, a nyugdíjasok és más rászoruló csoportok állami programon keresztül juthatnak segítséghez. A szóvivő közölte azt is, hogy a városi tanács kártérítést hagyott jóvá azoknak a tulajdonosoknak, akiknek a közműrendszere a tüzérségi támadásokban sérült meg. Az Ukrinform korábban azt közölte, hogy február 12-én estére mintegy ötszáz épület maradt fűtés nélkül az orosz támadások miatt. A Radio Svoboda beszámolója alapján

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere február 15-én este arról tájékoztatott, hogy a szolgáltatók 2100 házban már visszaállították a hőellátást.

Kiemelte: a szakemberek éjjel-nappal dolgoznak, hogy a fennmaradó lakótömbökben is újrainduljon a fűtés – szavait az RBC idézte.

A hivatalos adatok szerint legalább tízen vesztették életüket kihűlés következtében – erről IDE KATTINTVA, az Origo oldalán olvashat bővebben.