Továbbra is fagyoskodnak a kijeviek

orosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 08:40
fűtésKijevVitalij Klicskoháború
Sok tízezer lakásban nincs fűtés. Aggasztó a helyzet.

A karbantartók folyamatosan dolgoznak, de a városvezetés és a katonai közigazgatás közlése szerint vannak olyan épületek, ahol ebben a fűtési idényben már nem tudják helyreállítani a szolgáltatást. Kijevben sokan melegedőkben próbálják átvészelni az éjszakákat - írja a Magyar Nemzet.

Az ukrán fővárosban az infrastruktúrát ért korábbi támadások miatt több ezer lakás maradt fűtés nélkül Forrás: AFP

A kijevi katonai közigazgatás szóvivője egy televíziós interjúban közölte, hogy reggel kilenc órakor a korábban érintett 2600 épület közül még mintegy négyszázban nem állt helyre a fűtés. A Dnyiprói és a Darnyicai kerületben a csapásokat követően körülbelül 1100 lakótömb maradt fűtés nélkül, és a károk elhárítását ott egyelőre nem tudják megkezdeni – számolt be róla az Origo az Ukrinform forrásaira hivatkozva.

Kijevben sokan pokrócokba burkolózva, sötét lakásokban várják a következő napot
Kijevben sokan pokrócokba burkolózva, sötét lakásokban várják a következő napot Fotó: AFP

A szóvivő arról is beszélt, hogy külön kezelik azokat az eseteket, amikor a javítás alatt álló épületekben újabb károk jelentkeznek. Tájékoztatása szerint ez a már ismert adatokon felül további 200–300 házat érint. Közölte, hogy a két legsúlyosabban érintett kerületben sikerült biztosítani az alternatív fűtéshez szükséges áramot, és több mint kétszáz szerelőcsapat dolgozott a helyreállításon. 

Ugyanakkor jelezte: vannak olyan épületek, ahol ebben a szezonban már nem lehet visszaállítani a szolgáltatást.

Sok család továbbra is áram és fűtés nélkül, hideg lakásokban éjszakázik. A városban több mint 1500 ideiglenes melegedőt nyitottak, ahol ételt és higiéniai csomagokat osztanak. A leginkább sújtott környékekre az utolsó tüzérségi támadás után élelmiszert is szállítottak.

Folyamatosan nő azoknak a száma, akik a melegedőkbe mennek. 

Itt néhány órára fel tudnak engedni, feltöltik a telefonjaikat, majd rövid pihenő után visszatérnek a kihűlt lakásokba.

A mozgáskorlátozott emberek, a nyugdíjasok és más rászoruló csoportok állami programon keresztül juthatnak segítséghez. A szóvivő közölte azt is, hogy a városi tanács kártérítést hagyott jóvá azoknak a tulajdonosoknak, akiknek a közműrendszere a tüzérségi támadásokban sérült meg. Az Ukrinform korábban azt közölte, hogy február 12-én estére mintegy ötszáz épület maradt fűtés nélkül az orosz támadások miatt. A Radio Svoboda beszámolója alapján 

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere február 15-én este arról tájékoztatott, hogy a szolgáltatók 2100 házban már visszaállították a hőellátást. 

Kiemelte: a szakemberek éjjel-nappal dolgoznak, hogy a fennmaradó lakótömbökben is újrainduljon a fűtés – szavait az RBC idézte.

 

A hivatalos adatok szerint legalább tízen vesztették életüket kihűlés következtében – erről IDE KATTINTVA, az Origo oldalán olvashat bővebben.

Julia Po hetedik emeleti lakásában nincs áram, a lift nem üzemel, a fagy miatt vízcsövek repedtek szét, ami korábban elárasztotta az épületet. Buborékfóliával szigetelte az ajtót, az ablakokat és a szobanövényeit is. Két takaró alatt, termoruházatban alszik. Elmondása szerint az elektromos vízforralója megrepedt, és hetekig nem tudott hajat mosni.

A DTEK energiaszolgáltató vezetője közölte: az orosz támadások Ukrajna áramtermelő kapacitásának mintegy 80 százalékát megsemmisítették.

Jelenleg a vállalat erőműveinek egyötöde kapcsolódik a hálózathoz. A fővárosi rendszer túlterhelt, mert sokan elektromos fűtőtestekkel és bojlerekkel próbálják pótolni a kieső központi fűtést, ami kiégéseket is okozott.

A hatóságok adatai szerint legalább tíz ember halt meg kihűlés miatt, és 1469-en kerültek kórházba.

Az energetikai létesítmények elleni támadások folytatódtak, legutóbb Kijevre és a déli Odesszára is csapásokat mértek. Az ukrán vezetés további nemzetközi segítséget kér, különösen légvédelmi eszközöket, lőszert és az energetikai infrastruktúrát érintő tűzszünetet.

Negatívan látja Ukrajna jövőjét Vitalij Klicsko kijevi polgármester – hívja fel a figyelmet az Origo.

Miközben Kijev polgárai a sötétben fagyoskodnak, Vitalij Klicsko polgármester és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között ismét felszínre törtek az ellentétek
Miközben Kijev polgárai a sötétben fagyoskodnak, Vitalij Klicsko polgármester és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között ismét felszínre törtek az ellentétek (Fotó: AFP)

Jelen pillanatban országunk jövője – hogy fennmaradunk-e független államként vagy sem – még mindig nyitott kérdés

– hívta fel a figyelmet a korábbi nehézsúlyú bokszvilágbajnokból lett városvezető a Financial Timesnak adott interjújában.

Kijev 3,5 millió lakosa emberfeletti küzdelmet folytat a túlélésért. A hőmérséklet mínusz 20 fok alá zuhant, miközben az orosz rakéta- és dróntámadások szisztematikusan rombolják az energetikai infrastruktúrát. A város három fő erőművét, amelyek a távfűtést biztosítják, folyamatosan bombázzák.

A helyzet drámaiságát jelzi, hogy az év elején a főváros 12 ezer lakóházának fele maradt fűtés nélkül, és bár a helyreállítás folyamatos, Volodimir Zelenszkij elnök szerint még mindig ezrek fagyoskodnak.

Ha meg akarsz ölni valakit, a szívére lősz

– jellemezte Klicsko a Kijevet ért csapást.

A polgármester szavai azonban nemcsak a külső ellenségről szóltak, hanem a belső repedésekről is, amelyek az ukrán vezetést gyengítik. Klicsko és Zelenszkij viszálya nem új keletű, de a háborús krízis most a felszínre hozta a mélyben húzódó feszültségeket.

Az elnök nyilvánosan bírálta a polgármestert, amiért szerinte nem készítette fel megfelelően Kijevet a télre, és „hiányolja az intenzitást” a városvezetés munkájából. Klicsko nem maradt adós a válasszal: a közösségi médiában vágott vissza, kérdőre vonva, milyen „intenzitást” hiányol az államfő, miközben 

a munkások éjjel-nappal az életüket kockáztatva javítják a vezetékeket.

A politikai csatározás hátterében komoly hatalmi harc húzódik. Klicsko szerint Zelenszkij a hadiállapotot kihasználva központosította a hatalmat, gyengítve az önkormányzatokat és a decentralizáció vívmányait. A polgármester azt állítja, hogy az elnöki hivatal politikai indíttatású büntetőeljárásokkal próbálja ellehetetleníteni ellenfeleit: a háború kezdete óta mintegy ezerhatszáz eljárást indítottak, amelyek közül alig néhány jutott el a bírósági szakaszig.

Különösen aggasztó Klicsko azon kijelentése, miszerint ellenzi az elnökválasztás megtartását a tűzszünet és a biztonsági garanciák hiányában.

A politikai verseny a háború alatt rossz

– vélekedett, miközben Zelenszkij – igaz, nem jószántából, hanem amerikai nyomásra – már a választások és egy esetleges békeszerződésről szóló népszavazás előkészítésén dolgozik.

A Trump-adminisztráció május 15-ig adott határidőt ezek lebonyolítására, ellenkező esetben az amerikai biztonsági garanciák elvesztését helyezte kilátásba. Ez a kényszerhelyzet tovább élezi a belső konfliktusokat, miközben a civil szervetek is Klicsko ellen fordultak, kormányzási válsággal vádolva a városvezetést.

Klicsko, bár népszerűsége megkopott – egy friss felmérés szerint a válaszadók több mint fele nem bízik benne –, most tűzszünetet sürget. Nemcsak Moszkvával, hanem saját elnökével is.

Oroszország célja a belső destabilizáció

– figyelmeztetett a polgármester, hangsúlyozva, hogy az országon belüli egység lenne a béke és a szabadság kulcsa. Ám amíg a kijevi elit egymással van elfoglalva, és a Nyugat irreális elvárásokat támaszt egy kivérzett országgal szemben, addig az egyszerű ukrán emberek sorsa továbbra is a sötét, fagyos lakásokban dől el, miközben államuk túlélése, Klicsko szavaival élve, nyitott kérdés marad - írja a Ripost.

 

