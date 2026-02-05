Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Ágota, Ingrid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Folytatják a tiszások az idősek vegzálását: már a mozgóurnás szavazással is bajuk van

tisza
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 08:40
mozgóurnás szavazásidősek
"Választást kell nyerni, aztán mindent lehet" - hangzik a sokat idézett mondat Tarr Zoltán tiszás politikustól. Most maradjunk a mondat első felénél, vagyis hogy választást kell nyerni. Ehhez pedig a Tisza - Brüsszel támogatását élvezve - képes szinte bármeddig elmenni. Most épp a mozgóurna szúrt nekik szemet, amit rengeteg idős azért vesz igénybe, mert nem tud eljutni a szavazókörig. A tiszások szerint azonban a ez "problémás".
Bors
A szerző cikkei

Január 29-én konferenciát tartott az egyik Tisza közeli intézet, a Republikon, ahol sok, "magasröptű" gondolat hangzott el a magyar nyugdíjpolitikával kapcsolatban. Ilyen volt például a 13., illetve 14. havi nyugdíj eltörlése, a nyugdíjemelések csökkentése, na meg például a szavazóurnák "problematikussága", amiről az intézet egyik kutatója, Schlanger Márton értekezett. Na de mi is pontosan a bajuk a tiszásoknak a mozgóurna koncepciójával? Mutatjuk.

Mozgóurna igénylést legtöbbször azok az idősek adnak le, akik már nem tudnak eljutni a szavazóhelyiségbe.
Mozgóurna igénylést legtöbbször azok az idősek adnak le, akik már nem tudnak eljutni a szavazóhelyiségbe. A Tiszának ez a lehetőség sem szimpatikus
 Fotó: Balázs Attila /  MTI

A Tisza közeli szakértők megfejtették: kevesebb nyugdíj, cserébe több munka

Mihályi Péter közgazdász arról beszélt a Tisza közeli Republikon Intézet januári rendezvényén, hogy a magánnyugdíjrendszer helyetti állami nyugdíjrendszer szűkítette a rendszer mozgásterét ezért olyan radikális intézkedéseket kellene bevetni, mint a 13. és a 14. havi nyugdíj eltörlése. Ezek szerinte az egyének számára bár kedvezőek, de a rendszer számára olyan többletköltséggel járnak, hogy nem fenntarthatóak. Mihályi véleményét Simonovits András matematikus-közgazdász is osztotta, aki a 13. és 14. havi nyugdíjat egyenesen károsnak nevezte

A hosszú távú megoldás szerinte az lenne, ha az új nyugdíjasok körében fokozatosan elkezdenék leépíteni ezen extra juttatásokat, a nőktől pedig elvennék a kedvezményes nyugdíjba vonulásához szükséges 40 évet.

Remek kilátások. De hát valahogy be kellene szedni azt az összeget, amit Brüsszel követel.

Folytatódik az idősek vegzálása: már a mozgóurna is probléma

Az intézet egyik kutatója, Schlanger Márton egészen más irányba vitte a beszélgetést. 

Szerinte ugyanis a mozgóurnás szavazás ellenőrizhetősége korlátozott, ezért érdemes átgondolni ezt a lehetőséget.

Lefordítva: a tiszás szakértők is pontosan tudják, hogy a választási részvétel az idősek körében a legmagasabb. Sok idős azért kéri a mozgóurnát, mert a szavazóhelyiségig már nem tud eljutni, de a szavazati jogával szeretne élni. Ezzel a módszerrel eddig senkinek nem volt problémája, de Schlanger Mártonnak most igen. Csak nem az áprilisi választások eredményétől tartanak? Mi lesz a Tiszával, ha nem teljesíti Ursula von der Leyen parancsát, nem kerül hatalomra és nem tud pénzt küldeni Ukrajnának? Érthető az aggodalom...

Ki igényelheti a mozgóurnát és mikor?

A mozgóurna alapvetően azok számára biztosított, akik önhibájukon kívül nem tudják felkeresni a szavazókört, ahova be lettek osztva. Ilyen ok lehet a megromlott egészségügyi állapot, a fogyatékosság, vagy a fogvatartás. Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-re tűzte ki az országgyűlési választásokat, ha pedig valaki mozgóurnán keresztül szeretne szavazni, akkor az alábbiakra kell odafigyelnie:

  • A mozgóurnás szavazásra előzetesen le kell adni egy kérelmet.
  • Ezt az igényt február 5-től postai úton, személyesen, vagy elektronikusan is be lehet nyújtani.
  • A kérelemben meg kell adni az igénylés okát, a szavazás időpontját, valamint a pontos címet, ahova a kérelmező a mozgóurnát kéri.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu