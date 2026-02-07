Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Szijjártó Péter: Mi azon dolgozunk, hogy továbbra is szájtátva figyelje a világ Magyarországot

szijjártó péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 12:50
tisza pártHáborúellenes Gyűlés
A miniszter hangsúlyozta, ha a Tisza nyer, háborúba megyünk.

Kilencedik állomásához érkezett a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűlése. A helyszín ezúttal Szombathely, ahol Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere is beszédet mondott. 

Szijjártó Péter a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen
Fotó: MW 

"Amikor kitört a világjárvány, nem vártuk meg von der Leyen sms-ben rendelt oltóanyagait"

A minisztert hatalmas taps fogadta a csarnokban. Beszédét azzal kezdte, hogy ha a századfordulón közvélemény-kutatást tartottak volna arról, hogy mi fogja jellemezni a 21. század elejét, senki nem találta volna el a helyes választ. Mert amennyi válság ezt a kort jellemzi, az példátlan. Szembesülni kellett például Európa pénzügyi összeomlásával, egy tömeges migrációs hullámmal, illetve a legnagyobb egészségügyi rendszereket is térdre kényszerítő pandémiával.

Legyünk rá büszkék, hogy mi magyarok minden egyes helyzetben a helyes választ adtuk meg. Mi nem adóemeléssel reagáltunk, hanem átszerveztük a gazdaságot és rezsit csökkentettünk. Amikor ránk törtek a migránsok, akkor nem simogatni kezdtük őket, hanem határt húztunk, oda telepítettük a rendőrséget és a katonaságot. Magyarország ma migránsmentes ország. Amikor kitört a világjárvány, nem vártuk meg von der Leyen sms-ben rendelt oltóanyagait, hanem visszagondoltunk a gyerekkorunkra, hogy honnan is vettük akkor az ellenszert. Ennek az lett az eredménye, hogy legelőször mi nyitottuk újra az országot

— sorolta a miniszter, hogy Magyarország miként kezelte a válsághelyzeteket.

De a háború kitörésekor sem állt be Magyarország a fősodorba. Nem szállt be a fegyverszállítmányokba, és háború finanszírozásába. "Amíg a világ válságból válsága bukdácsol, addig Magyarországon a legalacsonyabb a rezsi, a világ pedig szájtátva figyeli a családtámogatási rendszerünket" — tette hozzá a miniszter.

Hogy jött ez létre? Úgy, hogy mi mindig a saját utunkat jártuk, szögezte le a miniszter.

Ezekben az időkben azonban csak akkor lehet megtartani ezeket a sikereket, ha Brüsszel nyomásgyakorlására továbbra is nemet mondunk

Látjátok, hogy mennyire elkötelezettek a magyar kormán álláspontjának megváltoztatásában. Ezért Brüsszelben úgy döntöttek, hogy Kijevvel együtt indít egy új pártot. Élére egy olyan embert tettek, akit mentelmi jogával a markukban tartanak

— utalt a Tisza Pártra és annak elnökére, Magyar Péterre.

Szijjártó Péter üzent a Háborúellenes Gyűlésről

Hogyha a Tisza Párt nyerné meg a választást, akkor ő mindenre igent mondana. "Brüsszelből beletolnának, Kijevből belehúznák a háborúba. Mi ezt nem fogjuk megengedni" — nyomatékosította a külügyminiszter.

Mi azon dolgozunk, hogy továbbra is szájtátva figyelje a világ, hogy a magyar édesanyáknak nem kell adót fizetni.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy mindaddig, amíg Brüsszel elnökét von der Leyennek hívják, ezt a meccset nem fújják le. Ezért minden egyes nap ellen kell állni a nyomásgyakorlásnak. Ezért minden egyes nap meg kell küzdeni, hogy Magyarországot ne sodorják bele a háborúba. Ez egy napi feladat. Ehhez meg kell nyerni a választást, mert ha nem mi nyerünk, ne legyenek naiv ábrándjaink, a Tisza az első napon igent fog mondani Brüsszelnek — vélekedik a mminiszter.

Vas Vármegye minden polgárára számítunk. Kemény munka lesz, de behúzzuk

— zárta gondolatait.

 

