Ötpontos Zelenszkij-terv: „Ezért nem is beszél róla senki nyíltan a magyarországi választások előtt”

A Mandiner szemlézett egy podcastet, melyben Zoya Sheftalovich, a Politico újságírója, (aki beszámolt a Zelenszkij-tervről, amellyel Ukrajna uniós csatlakozását gyorsítanák fel), Ian Wisharttal, a lap másik újságírójával beszélgetett. Az ukrán származású Sheftalovich nehezen leplezi Orbán Viktor iránti gyűlöletét, amiért a magyar kormányfő saját hazája, és nem Ukrajna érdekeit nézi. Hangsúlyozza, nem azért kell meggyőzni Orbán Viktort, „mert olyan nagy szükségünk lenne Orbánra”, hanem mert az összes tagállam egyöntetű jóváhagyására van szükség.

Ötpontos Zelenszkij-terv, kimondatlan fenyegetés: „Ezért nem is beszél róla senki nyíltan a magyarországi választások előtt.” Fotó: AFP

A Zelenszkij-terv lényege

A Bors is beszámolt arról az öt pontról, amely meghatározhatja a csatlakozási folyamatot; ezek közül a harmadik már kifejezetten a magyar kormányra fókuszál, amely akadályt jelent Ukrajna uniós felvétele előtt. Brüsszeli körökben az első számú forgatókönyvként arról beszélnek, hogy Orbán Viktort tavasszal félreállítják. Ha ez nem történik meg, tartalék megoldásként Donald Trump közvetítő szerepével kalkulálnak.

Amennyiben egyik változat sem hozna eredményt, előkerülhet a legsúlyosabb eszköz: a hetes cikkely alkalmazásával megfosztanák Magyarországot a szavazati jogától.

A Mandiner beszámolója szerint a podcast-beszélgetés célja az volt, hogy a közönség számára elmagyarázzák, a felsorolt intézkedések a valóságban mit takarnak. A műsorvezető, Andrew Wishart igyekezett tárgyilagos maradni. Ezzel szemben az ukrán Roman Sheftalovich alig tudta visszafogni indulatait Orbán Viktorral szemben, amiért szerinte a miniszterelnök Magyarország, és nem Ukrajna szempontjait tartja elsődlegesnek. Kiemelte: nem azért kell rávenni Orbán Viktort a támogatásra, mert nélkülözhetetlen szereplő lenne, hanem mert a döntéshez valamennyi tagország beleegyezése kell. A felvetés inkább úgy hatott, mintha a magyar kormányfő súlyát próbálná kisebbíteni a nemzetközi térben.

Beszédes volt az is, amikor arról beszélt, hogy a 7-es cikkely alkalmazására Magyarországgal szemben „nem Ukrajna, hanem a jogállamiság miatt van szükség”.

Mindez annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy korábban részletesen arról beszélt: erre a lépésre csak végső esetben kerülhet sor, ha Magyarországot más eszközökkel nem lehet rávenni Ukrajna felvételének támogatására. Amikor Andrew Wishart megjegyezte, hogy a hetes cikk alkalmazása rendkívül kemény beavatkozás lenne, az újságíró erre úgy válaszolt:

Ezért nem is beszél róla senki nyíltan a magyarországi választások előtt.

Szavai szerint mindezt a magyar miniszterelnök akár kampányeszközként is használhatná, azt a benyomást keltve, mintha Brüsszelből zsarolnák. Ő azonban úgy vélte, egyszerű figyelmeztetésről van szó: ha a jogállamisági helyzet nem változik, akkor lépni kell – fogalmazott Orbán Viktor kapcsán.