Ötpontos Zelenszkij-terv: „Ezért nem is beszél róla senki nyíltan a magyarországi választások előtt”

A Mandiner szemlézett egy podcastet, melyben Zoya Sheftalovich, a Politico újságírója, (aki beszámolt a Zelenszkij-tervről, amellyel Ukrajna uniós csatlakozását gyorsítanák fel), Ian Wisharttal, a lap másik újságírójával beszélgetett. Az ukrán származású Sheftalovich nehezen leplezi Orbán Viktor iránti gyűlöletét, amiért a magyar kormányfő saját hazája, és nem Ukrajna érdekeit nézi. Hangsúlyozza, nem azért kell meggyőzni Orbán Viktort, „mert olyan nagy szükségünk lenne Orbánra”, hanem mert az összes tagállam egyöntetű jóváhagyására van szükség.
A Bors is beszámolt arról az öt pontról, amely meghatározhatja a csatlakozási folyamatot; ezek közül a harmadik már kifejezetten a magyar kormányra fókuszál, amely akadályt jelent Ukrajna uniós felvétele előtt. Brüsszeli körökben az első számú forgatókönyvként arról beszélnek, hogy Orbán Viktort tavasszal félreállítják. Ha ez nem történik meg, tartalék megoldásként Donald Trump közvetítő szerepével kalkulálnak.
Amennyiben egyik változat sem hozna eredményt, előkerülhet a legsúlyosabb eszköz: a hetes cikkely alkalmazásával megfosztanák Magyarországot a szavazati jogától.
A Mandiner beszámolója szerint a podcast-beszélgetés célja az volt, hogy a közönség számára elmagyarázzák, a felsorolt intézkedések a valóságban mit takarnak. A műsorvezető, Andrew Wishart igyekezett tárgyilagos maradni. Ezzel szemben az ukrán Roman Sheftalovich alig tudta visszafogni indulatait Orbán Viktorral szemben, amiért szerinte a miniszterelnök Magyarország, és nem Ukrajna szempontjait tartja elsődlegesnek. Kiemelte: nem azért kell rávenni Orbán Viktort a támogatásra, mert nélkülözhetetlen szereplő lenne, hanem mert a döntéshez valamennyi tagország beleegyezése kell. A felvetés inkább úgy hatott, mintha a magyar kormányfő súlyát próbálná kisebbíteni a nemzetközi térben.
Beszédes volt az is, amikor arról beszélt, hogy a 7-es cikkely alkalmazására Magyarországgal szemben „nem Ukrajna, hanem a jogállamiság miatt van szükség”.
Mindez annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy korábban részletesen arról beszélt: erre a lépésre csak végső esetben kerülhet sor, ha Magyarországot más eszközökkel nem lehet rávenni Ukrajna felvételének támogatására. Amikor Andrew Wishart megjegyezte, hogy a hetes cikk alkalmazása rendkívül kemény beavatkozás lenne, az újságíró erre úgy válaszolt:
Ezért nem is beszél róla senki nyíltan a magyarországi választások előtt.
Szavai szerint mindezt a magyar miniszterelnök akár kampányeszközként is használhatná, azt a benyomást keltve, mintha Brüsszelből zsarolnák. Ő azonban úgy vélte, egyszerű figyelmeztetésről van szó: ha a jogállamisági helyzet nem változik, akkor lépni kell – fogalmazott Orbán Viktor kapcsán.
Hidvéghi Balázs is reagált a Zelenszkij-tervre. Rámutatott, hogy a terv középpontjában egy egészen arcátlan módon történő politikai nyomásgyakorlás, a vétójog elvételével való fenyegetés, illetve Orbán Viktor leváltása és Magyar Péter hatalomba segítése áll. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalára feltöltött videóban úgy fogalmazott:
Már nem is tagadják tehát, nincs köntörfalazás, nyíltan kimondják: Brüsszel és Kijev egy bábkormányt akar látni itt Budapesten, amelyet majd úgy rángathatnak, ahogy csak akarnak.
Hidvéghi Balázs arra is figyelmeztetett, hogyha ez nem sikerül nekik, akkor újra akarják indítani a hetes cikkely szerinti eljárást Magyarország ellen, és el akarják venni a szavazati jogunkat. Felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar választások tétje egyre nagyobb.
A kérdés, hogy marad-e a magyar emberek érdekeit képviselő nemzeti kormány, vagy a Tiszával jön egy Brüsszelből és Kijevből rángatott bábkormány, amely enged Ukrajna EU-csatlakozása ügyében és igent mond a brüsszeli háborús politikára is. Hogy Magyarországot levágják-e az olcsó orosz energiáról, ezzel megszüntetve a rezsicsökkentést és a magyar emberek pénzét is elküldik-e az ukrán háborúba
– sorolta. Kijelentette: egy biztos, Magyar Péter nem tud nemet mondani a brüsszeli követelésekre. Hangsúlyozta, hogy a magyar érdek addig van biztonságban, amíg nemzeti kormány vezeti az országot.
Üzenjünk Brüsszelnek a nemzeti petícióval. Nem fizetünk a háborúért és nem fizetünk Ukrajnáért. Töltse ki ön is és küldje vissza a nemzeti petíciót
– hívta fel a figyelmet a videó végén.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Antonio Costa és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.