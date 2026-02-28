Orbán Viktor: szombati menü kolis módra

Orbán Viktort és Szijjártó Pétert ezúttal a konyhában láthatjuk, ugyanis sajtos rántottát készítettek.
Szombati menü kolis módra: rántotta sajttal
- írta videójához a miniszterelnök, aki azt is elárulta, hogy nem tudtak reggelizni, de a Védelmi Tanács előtt enniük kell valamit. Természetesen aztán mindent el is pakoltak maguk után, derül ki a felvételről:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.