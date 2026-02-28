Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Orbán Viktor: szombati menü kolis módra

védelmi tanács
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 16:31
RántottaOrbán Viktor
A miniszterelnök is szereti a rántottát sajttal.
Bors
Orbán Viktort és Szijjártó Pétert ezúttal a konyhában láthatjuk, ugyanis sajtos rántottát készítettek.

Szombati menü kolis módra: rántotta sajttal

- írta videójához a miniszterelnök, aki azt is elárulta, hogy nem tudtak reggelizni, de a Védelmi Tanács előtt enniük kell valamit. Természetesen aztán mindent el is pakoltak maguk után, derül ki a felvételről:

